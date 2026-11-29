Im Parlament tobt der Streit um 40 SpaceX-Antennen im Wallis. Gleichzeitig kauft die Bundesverwaltung Starlink-Zugänge ein – an manchen Orten sogar als Hauptverbindung.

Darum gehts Die Bundesverwaltung beschafft Satelliteninternet von Starlink und OneWeb als Standarddienst

An Orten ohne ausreichende Bodeninfrastruktur soll Satelliteninternet als Hauptverbindung dienen

Im Parlament gibt es Vorstösse gegen 40 SpaceX-Antennen in Leuk und Fragen zu Abhängigkeiten

Lino Schaeren Redaktor

Die Bundesverwaltung will Internet aus dem Weltall – und setzt dafür ausgerechnet auf Elon Musk (55). Das zeigt eine Ausschreibung vom 20. November auf der Plattform Simap. Hinter dem sperrigen Titel «LEO-Satelliten» stecken schnelle Datenverbindungen über Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn.

Die Ausschreibung umfasst zwei Pakete: eines für den europäischen Anbieter Oneweb von Eutelsat, das andere für Starlink von Musks US-Konzern SpaceX. Und Musk baut seine Macht im Orbit weiter massiv aus: Erst am Mittwoch bewilligte die US-Behörde FCC bis zu eine Million SpaceX-Satelliten für KI-Rechenzentren im All, die per Laser an Starlink gekoppelt werden sollen.

Wie schnell ein solches Netz in der Hand eines Mannes zum Druckmittel wird, zeigte sich im Oktober: SpaceX drosselte Starlink in der Ukraine, sodass Drohnen bei über 160 km/h die Verbindung verloren. Musk räumte den Eingriff später selber ein.

Auf dieses Netz will die Bundesverwaltung nun setzen. Und nicht nur ein einzelnes Amt: Hinter der Beschaffung stehen die Bundeskanzlei, das Bundesamt für Informatik (BIT) und das Aussendepartement. Sie haben gemeinsam über die Aufteilung entschieden. Auf Anfrage erklärt die Kanzlei, der Zugang werde künftig über den «Standarddienst Datenkommunikation» bereitgestellt.

Plötzlich ein Standardangebot

Das klingt harmlos, ist aber weitreichend. Standarddienste sind jene Informatikleistungen, die der Bund zentral für die ganze Verwaltung führt – vom E-Mail-Programm bis zur Aktenverwaltung. Satelliten-Internet wird damit zum Normalangebot, bei dem sich jedes Bundesamt bedienen kann. Zwar gibt es keinen Zwang. Wer den Zugang will, muss ihn aber über diesen Dienst beziehen.

Wozu das Ganze? Primär solle «die Resilienz der Bundesverwaltung» gesteigert werden, teilt das BIT mit. Zudem stärkten die Zugänge die rund 170 Schweizer Vertretungen im Ausland. Dann folgt der Satz, der aufhorchen lässt: An Standorten ohne ausreichende Infrastruktur am Boden dienten sie «als primäre Verbindung».

Widerspruch zur Antwort des Bundesrats

Während die Verwaltung einkauft, wird im Parlament gekämpft. In Leuk VS will SpaceX 40 Antennen für eine der grössten Starlink-Bodenstationen Europas aufstellen. Dagegen sind Vorstösse aus mehreren Fraktionen hängig. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (65) will die Versuchskonzession nicht verlängern. Mitte-Ständerat Fabio Regazzi (64) wollte wissen, was die Anlage für Neutralität, Sicherheit und kritische Infrastruktur bedeutet.

Der Bundesrat sah kein Problem. Am 12. August antwortete er Regazzi, die Antennen erhöhten das Risiko für den Standort nicht erheblich. Bundesstellen könnten Starlink zwar nutzen – aber bloss, um bei einer Störung herkömmlicher Netze infolge einer Katastrophe oder Krise «eine weitere alternative Kommunikationsmöglichkeit zu haben».

Eine Reserve für den Notfall, hiess es damals. Gut drei Monate später steht in der Ausschreibung etwas anderes: ein Standarddienst für die ganze Verwaltung, an manchen Standorten als Hauptleitung. Die Stellungnahme sei im August erfolgt, «als sich die Beschaffung noch im Aufbau befand», rechtfertigt sich die Bundeskanzlei heute. Künftig werde der Zugang «bundesweit jederzeit verfügbar» sein.

Eigene Regeln zur Unabhängigkeit

Offen bleibt eine zentrale Frage: Hat der Bund je geprüft, was es bedeutet, sich von einem einzelnen Satellitenbetreiber abhängig zu machen? Ob eine Risikobeurteilung existiert, will das BIT nicht sagen. Ebenso wenig, wo Starlink heute schon läuft: Satellitenverbindungen würden «vereinzelt» bereits genutzt, weitere Angaben machten Bundesamt und Kanzlei aus Sicherheitsgründen nicht.

Dabei hat sich der Bund selber klare Regeln gegeben. Seit Januar gilt eine verbindliche Weisung der Bundeskanzlei zur digitalen Souveränität. Sie zählt Satellitennetze ausdrücklich zu jenen Bereichen, in denen die Verwaltung ihre Kontrollfähigkeit prüfen muss. Das Ziel lautet, «Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern, Technologien oder proprietären Lösungen zu vermeiden oder gezielt zu reduzieren».

Eine neue Abhängigkeit sieht der Bund trotzdem nicht. Im Gegenteil: «Mit einem zusätzlichen Datenzugang stärkt die Bundesverwaltung ihre Unabhängigkeit», schreibt das BIT. Die Aufteilung auf Starlink und Oneweb diene der Diversifizierung, Bundesstellen könnten «bedarfsgerecht» zwischen beiden wählen. Das setzt voraus, dass das eine Netz das andere wirklich ersetzen kann.

«Dürfen keine neue Abhängigkeit schaffen»

Genau dort hakt Fabio Regazzi ein. Mehr Verbindungen könnten die Krisenfestigkeit zwar erhöhen, sagt der Mitte-Ständerat. «Gleichzeitig dürfen wir dadurch keine neue strategische Abhängigkeit schaffen.» Der weltweite Microsoft-Ausfall von Mitte November habe gezeigt, wie heikel es sei, wenn zentrale Funktionen an einem einzigen Anbieter hingen. Entscheidend sei, ob Starlink und OneWeb tatsächlich unabhängig voneinander einsetzbar seien. Regazzi erwägt nun einen weiteren Vorstoss: Man müsse klären, wer im Krisenfall die Kontrolle über diese Infrastruktur habe.

Unklar bleibt auch der Preis. Die Ausschreibung nennt keinen geschätzten Auftragswert. Die Zahl der Terminals und Standorte richte sich nach dem tatsächlichen Bedarf, teilt das BIT mit, Abnahmeverpflichtungen gebe es keine. Was der Einkauf im All die Steuerzahler kostet, bleibt damit geheim – zumindest bis die Aufträge vergeben sind.