KI-Rechenzentren im All: SpaceX hat die US-Bewilligung für bis zu einer Million Satelliten erhalten. Ob das Konzept effizient ist, muss sich noch zeigen. Fachleute sehen technische Hürden, etwa bei der Kühlung.

Darum gehts Die US-Behörde FCC bewilligt SpaceX bis zu einer Million Satelliten für das Projekt «Starmind»

Die Satelliten sollen KI-Daten mit Solarstrom verarbeiten und Resultate via Starlink übermitteln

Mehr Satelliten erhöhen das Kollisionsrisiko und stören laut Astronomen die Himmelsbeobachtung

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Elon Musk (55) greift nach den Sternen – im ganz grossen Stil: Seine Raumfahrtfirma SpaceX darf bis zu einer Million Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Die US-Regulierungsbehörde FCC hat das Mega-Projekt namens «Starmind» bewilligt.

Die Satelliten sollen im Orbit als fliegende Rechenzentren dienen und Daten für künstliche Intelligenz (KI) verarbeiten, wie die BBC berichtet. Damit reagiert SpaceX auf den weltweit steigenden Bedarf an Rechenleistung. Bis die ersten Satelliten abheben, dauert es allerdings noch: Laut den Vorgaben der US-Behörde muss SpaceX spätestens 2033 mit dem Aufbau beginnen. Bis 2040 soll die gesamte Flotte im All sein.

Solarstrom statt Wasserkühlung

Bisher rechnen KI-Systeme vor allem in riesigen Hallen auf der Erde. Diese Rechenzentren fressen Unmengen an Strom und brauchen massenhaft Wasser zur Kühlung der Computer.

SpaceX will einen Teil dieser Infrastruktur ins Weltall verlagern. Die Satelliten tanken dort über Solarpanels nahezu ununterbrochen Sonnenenergie, um die Daten zu verarbeiten. Untereinander tauschen sie sich per Laserkommunikation aus. Die fertigen Resultate funken sie anschliessend über das bestehende Starlink-Netzwerk zur Erde.

Ob das Konzept tatsächlich günstiger und effizienter ist, muss sich erst zeigen. Fachleute verweisen auf grosse technische Hürden – etwa bei der Kühlung der Computer im All. Doch der FCC-Vorsitzende Brendan Carr (47) zeigt sich begeistert: «Das Projekt eröffnet völlig neue Perspektiven für die IT-Infrastruktur, die erforderlich ist, um Amerikas Führungsrolle und Wachstum voranzutreiben.»

50-mal mehr Satelliten als heute

Eine Million Satelliten sprengen jede Vorstellungskraft. Zum Vergleich: Aktuell kreisen rund 19'000 Satelliten um die Erde. Ein Teil davon ist bereits ausser Betrieb, treibt aber als Weltraumschrott im Orbit. Musk will die Gesamtzahl der Satelliten im All also verfünfzigfachen.

Allein das bestehende Starlink-Netzwerk von SpaceX umfasst heute schon mehr als 10'000 Satelliten, die auch abgelegene Regionen mit Internet versorgen.

Astronomen schlagen Alarm

Die Pläne stossen nicht überall auf Begeisterung. Je mehr Satelliten die Erde umkreisen, desto grösser wird das Risiko für Kollisionen. Entsteht dabei neuer Weltraumschrott, gefährdet das wiederum andere Satelliten.

Auch Astronomen sind alarmiert. Die unzähligen Satelliten reflektieren Licht und stören so die Beobachtung des Nachthimmels. Die American Astronomical Society kritisierte den Entscheid der US-Behörde scharf und warnte vor Folgen für die Forschung.

Ob SpaceX tatsächlich eine Million Satelliten ins All schiesst, bleibt zudem offen. Die Bewilligung erlaubt zwar den Aufbau der Flotte – eine Garantie für die Umsetzung ist sie aber noch lange nicht.