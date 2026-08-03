Eine Million Franken Einkommen oder mehr: So viel versteuern nur wenige Menschen in der Schweiz. Blick zeigt, in welchen Gemeinden sie wohnen – und wo sich die Hotspots der Topverdiener befinden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 7666 Personen in der Schweiz versteuerten 2022 über 1 Million Franken Einkommen

Seeufer sind bei Spitzenverdienern besonders beliebt, in den Bergen sind es nur ganz wenige Orte

Es gibt eine Gemeinde, da verdient jede 20. erwachsene Person eine Million oder mehr

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Wer die vermögendsten Schweizer sucht, greift zur jährlichen Spezialausgabe der «Bilanz» mit den «300 Reichsten». Wer wissen will, wo die höchsten Einkommen erzielt werden, schaut in die Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). 7666 Personen versteuerten 2022 ein Einkommen von mehr als einer Million Franken. Eine Million Franken Einkommen entspricht dem 12-Fachen des Schweizer Median-Jahreslohns von 84'288 Franken brutto.

Von den 2100 Gemeinden in der Schweiz haben 239 Gemeinden mindestens fünf Einwohner, die mehr als eine Million Franken Einkommen versteuern.

Die fünf Topgemeinden

Die Stadt Zürich führt die Rangliste mit 482 Einkommensmillionären an. Auf Platz zwei folgt Zug mit 431 Einkommensmillionären. Gemessen an der Zahl der Steuerzahlenden ist der Vorsprung eindrücklich: Zürich zählt 269'617 Steuerzahlende, Zug nur 19'246.

Auf Platz drei folgt Genf mit 272 Einkommensmillionären. Die Plätze vier und fünf belegen die Schwyzer Tiefsteuergemeinden Freienbach (251) und Wollerau (208).

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Die Kantone: Wo bleibt Basel?

Auch bei den Kantonen dominieren die wirtschaftsstarken Standorte. Zürich führt mit 2013 Einkommensmillionären vor Genf (883), Zug (860), Schwyz (774) und Waadt (673). In Zug wohnen unter anderem Einkommensmillionäre wie UBS-Chef Sergio Ermotti oder Flemming Ørnskov, CEO des Dermatologie-Unternehmens Galderma. Zu den Genfern mit den höchsten Einkommen gehört unter anderem Daniel Jaeggi (66), Präsident des Rohstoffhändlers Mercuria. Am Ende der Rangliste stehen Uri (6), Jura (13) und Glarus (16).

Gerade in der Zentralschweiz zeigt sich der Einfluss der Steuerpolitik. Neben Zug und Schwyz verzeichnen auch Nidwalden (110) und Obwalden (50) gemessen an ihrer Grösse viele Einkommensmillionäre.

Und Basel-Stadt? Der Kanton hat nur drei Gemeinden und schafft es mit 164 Einkommensmillionären statistisch deshalb nicht zu den Topkantonen. Mit Riehen (BS, 54) sowie Binningen (BL, 46) und Arlesheim (BL, 29) haben dafür auch die Nachbargemeinden auffällig viele Millionäre. Dafür hat Basel-Stadt den bestbezahlten Manager der Schweiz als Steuerzahler: Novartis-Chef Vasant Narasimhan (49) mit einem Jahreslohn von 24,9 Millionen Franken.

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Das Dorf der Millionäre

Wollerau weist die schweizweit höchste Dichte an Einkommensmillionären auf. 4,4 Prozent aller Steuerzahler versteuern mehr als eine Million Franken Einkommen – fast jede zwanzigste Person. Bei den Kantonen liegt Zug mit 1,1 Einkommensmillionären pro 100 Steuerzahlern an der Spitze.

Pfnüselküste schlägt Goldküste

Die Goldküste am rechten Zürichseeufer gilt seit Jahrzehnten als Wohnort der Wohlhabenden. Bei den Einkommen hat inzwischen jedoch die sogenannte Pfnüselküste auf der Südseite die Nase vorn.



In den Gemeinden der Goldküste leben 718 Einkommensmillionäre. In den zehn erfassten Gemeinden der Pfnüselküste sind es 860. Ausschlaggebend sind vor allem Freienbach und Wollerau, beide im steuergünstigen Schwyz. Selbst Gemeinden wie Küsnacht (194) oder Zollikon (149) bleiben dahinter. Insgesamt gehören aber fast alle Zürichseegemeinden zur Schweizer Spitze, darunter auch Kilchberg (102), Herrliberg (83) und Erlenbach (78).

Seen ziehen Spitzenverdiener an

Der Zürichsee ist kein Einzelfall. Rund um grosse Seen wohnen besonders viele Einkommensmillionäre. Das gilt auch für den Zugersee sowie für die Region Genf.

In der Innerschweiz stechen Luzern (70), Meggen (58) und Hergiswil (52) hervor. Lugano TI zählt 100 Einkommensmillionäre. Eine Ausnahme bildet die Drei-Seen-Region um Biel BE, Murten FR und Neuenburg. Dort sind Spitzenverdiener deutlich seltener.

Auch Berggemeinden ziehen nur vereinzelt Einkommensmillionäre an. Ausnahmen sind international bekannte Destinationen wie Saanen BE (48), Val de Bagnes mit Verbier VS (40), St. Moritz GR (37), Engelberg OW (19) oder Crans-Montana VS (18).

Überraschende Namen

Der Luxusskiort St. Moritz, Wollerau und Cologny neben Genf gelten seit Jahren als Wohnorte der Reichen. Weniger bekannt sind Gemeinden wie Balgach SG mit 10 oder Teufen AR mit 15 Einkommensmillionären. In Teufen lebt sogar die Hälfte aller Ausserrhoder Einkommensmillionäre. Auch hier zeigt sich: Besonders tiefe Steuersätze ziehen Reiche an.

Wo es fast keine Millionäre gibt

Die Steuerverwaltung nennt aus Gründen des Datenschutzes nur Gemeinden, in denen mehr als fünf Einkommensmillionäre wohnen. Das heisst: In den anderen Gemeinden weiss man nicht, ob es Einwohnerinnen und Einwohner hat, die so viel Geld bekommen. Allerdings ist rein rechnerisch klar: In Hunderten Gemeinden wohnen keine Spitzenverdiener.

Dazu zählen etwa die jurassischen Gemeinden. 13 Einkommensmillionäre hat der Kanton, aber 53 Gemeinden. Im Kanton Zug dagegen erscheint mit Ausnahme von Menzingen jede Gemeinde in der Statistik.



Die tiefste Dichte weisen Uri und Jura mit knapp drei Einkommensmillionären auf 10'000 Steuerzahlende auf. In Bern, Solothurn, Aargau und Freiburg sind es vier. Zug erreicht 110, Schwyz 77, Genf 25, Appenzell Innerrhoden 25 und Zürich 21.