Darum gehts
- Beim Verteidigungsdepartement stocken zahlreiche Rüstungsprojekte
- Nun aber beschafft die Armee gleich für 2,4 Millionen Franken Musikinstrumente
- Pro Jahr braucht sie etwa 13 Kornette, zwei Flügelhörner, vier Althörner und zehn Tubas
Verteidigungsminister Martin Pfister (63) weiss ganz genau, wie man anderen den Marsch bläst. Er spielt Posaune in der Zuger Guggenmusik Snäfuu. Und wenn schon der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag, das Fixpreis-Fiasko um die neuen Kampfjets oder die verzögerten Luftabwehrsysteme regelmässig für Misstöne sorgen: So dürfte es den Mitte-Bundesrat freuen, dass nun wenigstens die Schweizer Militärmusik kräftig aufrüsten kann.
Gleich für satte 2,4 Millionen Franken beschafft das Bundesamt für Rüstung Armasuisse neue Blechblasinstrumente der Marken Besson und Courtois. Das ist der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen. Damit sollen von Anfang 2027 bis Ende 2031 die Rekrutenspiele ausgerüstet werden.
Den Zuschlag dafür erhalten hat das Tuba Center im zürcherischen Meilen, das sich gegen zwei weitere Konkurrenten durchgesetzt hat. Es soll gerade beim Preis überzeugt haben.
Kornette, Hörner, Tubas
Es handle sich um Nachbeschaffungen für den jährlichen Bedarf, hatte Armasuisse gegenüber Blick schon bei der Ausschreibung erklärt. Auf Vorrat würden keine Blechblasinstrumente gekauft, «um Lagerschäden vorzubeugen».
Die Zahl der Zukäufe hänge davon ab, wie viele Soldaten der Rekrutenspiele einrückten. Aufgrund der Erfahrungswerte benötige die Armeemusik pro Jahr unter anderem rund 13 Kornette, zwei Flügelhörner, vier Althörner und zehn Tubas.
Das Rekrutenspiel ist die 18-wöchige Grundausbildung der Schweizer Militärmusik. Vor dem Antritt sind Eignungsprüfungen und Vorbereitungskurse nötig. Eine Formation umfasst in der Regel 61 bis 75 Personen, neben Schlagzeug und Tambouren auch 35 bis 45 Blechblasinstrumente.