Das Schweizer Militär gibt 2,4 Millionen Franken für neue Blechblasinstrumente aus, um den Bestand für die Rekrutenspiele aufzufüllen. In unserer Community sorgt die Anschaffung für reichlich Sticheleien und Diskussionen.

Darum gehts Die Armee kauft Blechblasinstrumente für 2,4 Millionen Franken.

Sie sind für die Rekrutenspiele von 2027 bis 2031 bestimmt.

In einer Leserumfrage sind 53 Prozent dafür, 47 Prozent dagegen.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die Schweizer Armee bläst zum Angriff. Zumindest beschafft sie dafür das nötige Material. Das Bundesamt für Rüstung, Armasuisse, kauft neue Blechblasinstrumente im Wert von satten 2,4 Millionen Franken. Die beim Tuba Center in Meilen ZH bestellten Kornette, Hörner und Tubas sollen an den Rekrutenspielen von Anfang 2027 bis Ende 2031 zum Einsatz kommen.

Sinn der Spiele ist die 18-wöchige Grundausbildung der Schweizer Militärmusik. Laut der Armasuisse handelt es sich dabei um übliche Nachbeschaffungen für den Jahresbedarf. Aufgrund vieler umstrittener Investitionen, die unsere Armee jüngst tätigte, sorgt der Kauf in unserer Community allerdings für Uneinigkeit.

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Gemäss einer Leserumfrage mit über 1700 Teilnehmern sehen 53 Prozent kein Problem in der Beschaffung neuer Militärinstrumente. Für diese Gruppe gehört Militärmusik zur Schweizer Tradition. Demgegenüber finden 47 Prozent den Kauf unnötig. Ihnen wäre es lieber, die Armee würde sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren statt auf musikalische Auftritte. In den Kommentaren sind die gegnerischen Stimmen am lautesten.

Community verspottet den Instrumentenkauf

Viele Leserinnen und Leser wollen dem VBS für seinen Einkauf den Marsch blasen. Thomas Svensson scherzt: «Jetzt ziehen wir Schweizer also schon mit Posaunen und Trompeten in den Krieg. So kann man es auch machen.» Damian Maurer stichelt ebenso: «Wenn wir schlecht genug spielen, gehen die Feinde vielleicht von alleine.» Marvin Astler fügt an: «Wir wollen ja nicht, dass unsere Armee sang- und klanglos untergeht.»

Steve Miller kommentiert: «Das VBS pfeift aus dem letzten Loch und braucht dazu obendrein noch neue Instrumente.» Urs Ellenberger schreibt hingegen: «Für Trompeten reicht es, für Flieger nicht. Alles klar. Mit diesen 2,4 Millionen Franken ist die Schweizer Armee wenigstens musikalisch wehrfähig.» Jochen Hellmuth macht die Aktion eher wütend: «Steuererhöhungen für die Verteidigung der Schweiz verlangen, aber im selben Atemzug Millionen für Musikinstrumente verschleudern? Ernsthaft?!»

Roland Riedel findet den Kauf zeitlich heikel: «Dass die Armee vielerorts aufrüsten sollte, ist mir klar. Zum jetzigen Zeitpunkt wird mit dieser Anschaffung aber ein falsches Zeichen gesetzt.» Chris Schmidt ist ebenso sauer: «Bei den Kampfjets und Luftabwehrsystemen jagt eine Fehlinvestition die andere, und jetzt kommt so etwas. Die Prioritäten der Armee sind eine Frechheit!»

Andere beharren auf der Schweizer Tradition

Nur wenige verteidigen das Schweizer Militär in diesem Fall. Ryan Kand ist einer von ihnen: «Zwei Millionen Franken sind ein Klacks. Vor allem, wenn man sich das gesamte Budget der Armee anschaut.» Benno Lutz argumentiert ähnlich: «Die Militärmusik leistet einen wichtigen Beitrag für das Musikwesen in der Schweiz und kostet um einiges weniger als etwa die Sportler-RS.»

Fredy Käser führt aus: «Habt ihr das Militärspiel schon mal gehört? Das sind alle top Musiker. Bei der Sport-RS wird auch nicht hinterfragt, ob sie im Kriegsfall einen strategischen Nutzen hat.» Ueli Zweifel ist zudem überzeugt: «Musik vereint die Völker. Also ist diese Neubeschaffung genau das Richtige.» Für Marcus Wälti zählt vor allem eines: «Ein bisschen Unterhaltung muss sein.»