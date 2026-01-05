Bundesrat sperrt Vermögen von Nicolás Maduro in Schweiz

Allfällige Vermögen in der Schweiz des verhafteten venezolanischen Staatschefs werden gesperrt. Das hat der Bundesrat am Montag entschieden – die Massnahme gilt per sofort. Nicolás Maduro war am 3. Januar von den USA festgenommen und nach Amerika gebracht worden.

Bern greift durch: Der Bundesrat ordnet mit sofortiger Wirkung die Sperrung möglicher Vermögenswerte in der Schweiz an, die Nicolás Maduro (63) oder Personen aus seinem Umfeld zuzuordnen sind. Das teilte die Landesregierung am Montag mit.

Ziel der Massnahme sei es, einen Abfluss von Geldern zu verhindern. Mitglieder der amtierenden venezolanischen Regierung seien davon nicht betroffen. Sollten spätere Verfahren ergeben, dass die Vermögenswerte aus illegalen Quellen stammen, wolle sich die Schweiz dafür einsetzen, dass sie der venezolanischen Bevölkerung zugutekommen.

Aktuelle Regierungsmitglieder ausgenommen

Die Sperre der allfälligen Maduro-Vermögen ergänze die seit 2018 geltenden Sanktionen gegen Venezuela nach dem Embargogesetz. «Von der Sperrung sind keine Mitglieder der amtierenden venezolanischen Regierung betroffen», betont der Bundesrat. Die sogenannte Sperrungsverordnung tritt am heutigen Tag «mit sofortiger Wirkung» in Kraft und hat bis auf weiteres eine Gültigkeit von vier Jahren.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und ausser Landes gebracht.