Darum gehts
- USA griffen Venezuela am 3. Januar 2026 überraschend militärisch an
- Delta Force nahm Nicolás Maduro und Ehefrau fest, flog sie aus
- Maduro wird Verschwörung zum Drogenterrorismus und Kokainimport vorgeworfen
Trump will Venezuela regieren
Trump sagt: «Wir werden das Land regieren, bis wir einen sicheren, ordnungsgemässen und umsichtigen Übergang gewährleisten können.» Er wolle nicht zulassen, dass jemand anderes an die Macht komme. Er nannte keinen Zeitrahmen dafür, wie lange seiner Einschätzung nach ein solcher Machtwechsel dauern würde.
USA hatten zweiten Schlag vorbereitet
Die USA wären für einen zweiten Schlag bereit gewesen, einen «viel grösseren Schlag», meint Trump. Doch das sei nun wohl nicht mehr nötig.
Nun würden die USA das Zepter in Venezuela in die Hand nehmen, bis die Venezolaner «reich, unabhängig und sicher» sein würden. Die USA würden Milliarden investieren, um mehr Öl zu pumpen, als es Maduro gemacht habe. Trump verspricht den Venezolanern «Freiheit und Gerechtigkeit».
«Eine grosse Sache»
Donald Trump tritt vor das Mikrofon. Aus seinem zufriedenen Gesichsausdruck ist zu lesen, dass er sich über den gelungenen Schlag und die Festnahme von Maduro freut.
Trump spricht von einer «grossen Sache». «Es war eine ausserordentliche und spektakuläre Operation, wie wir seit dem Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Wir bringen Maduro vor Gericht.» Der Schlag reihe sich in die erfolgreichen Schläge der USA, etwa gegen Suleimani und den Angriff auf die Nuklearanlagen im Iran. «Wir haben es in kurzer Zeit ausgeführt. Kein anderes Land kann das.» Es habe auf Seiten der USA keine Verluste gegeben.
Trump hat Verspätung
In Mar-a-Lago warten Journalisten gespannt, was Trump zu sagen hat. Die Pressekonferenz verzögert sich offenbar um einige Minuten. Bald tritt Trump vors Mikrofon und informiert über den Schlag gegen Venezuela in der Nacht auf Samstag.
Wie weiter? Trump informiert um 17 Uhr
Noch heute will Donald Trump über das weitere Vorgehen informieren. Er hat auf 17 Uhr Schweizer Zeit in Mar-a-Lago eine Pressekonferenz angekündigt. Klar ist, dass Maduro in den USA vor Gericht gestellt wird. Unter Umständen droht ihm die Todesstrafe.
Trump sagte in einem Interview, dass die Vereinigten Staaten über das weitere Vorgehen in Venezuela entscheiden würden. «Wir werden uns sehr stark daran beteiligen», sagte er mit Blick darauf, wer das Land regieren wird. «Wir können es uns nicht leisten, dass jemand anderes das Ruder übernimmt und einfach das fortführt, was er hinterlassen oder angefangen hat», sagte Trump gegenüber Fox News.
In der Nacht auf Samstag haben die USA in einer überraschenden Militäraktion Venezuela angegriffen. Bei Bombardements in der Hauptstadt Caracas gab es mehrere Tote. Der US-Eliteeinheit Delta Force ist es gelungen, Diktator Nicolás Maduro (63) und dessen Frau Cilia Flores (69) festzunehmen und «ausser Landes zu fliegen». In Venezuela wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.
Maduro wird offenbar auf einem Kriegsschiff nach New York gefahren, wo er vor Gericht gestellt wird. Laut US-Justizministerin Pam Bondi (60) werden Maduro unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt.