USA hatten zweiten Schlag vorbereitet

Die USA wären für einen zweiten Schlag bereit gewesen, einen «viel grösseren Schlag», meint Trump. Doch das sei nun wohl nicht mehr nötig.

Nun würden die USA das Zepter in Venezuela in die Hand nehmen, bis die Venezolaner «reich, unabhängig und sicher» sein würden. Die USA würden Milliarden investieren, um mehr Öl zu pumpen, als es Maduro gemacht habe. Trump verspricht den Venezolanern «Freiheit und Gerechtigkeit».