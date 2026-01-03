Darum gehts
- Heftige Explosionen in Caracas am Samstag, Rauchwolken und Flugzeuge gemeldet
- USA-Venezuela Spannungen, Trump droht mit Einsätzen auf Festland
- Anwohner berichten von mindestens sieben Detonationen seit 2.00 Uhr MEZ
In der Nacht zu Samstag hat es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas mehrere heftige Explosionen gegeben. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von Rauchwolken über der Stadt und tieffliegenden Flugzeugen. Eine Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur Reuters schilderte laute Detonationen und Stromausfälle im südlichen Teil der Stadt, unweit einer grossen Militärbasis.
Ein AFP-Reporter berichtete, die ersten Explosionen hätten gegen 2.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ) begonnen. Anwohner zählten mindestens sieben Detonationen. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu dem Vorfall, ebenso wenig wie das US-Verteidigungsministerium.
Lage bleibt unübersichtlich
Der Vorfall steht im Kontext zunehmender Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) nach wiederholten US-Angriffen auf Boote vor der Küste Venezuelas die Möglichkeit von Einsätzen auf dem venezolanischen Festland in Aussicht gestellt. Bereits kurz vor Jahreswechsel berichtete Trump von einer Explosion in einem Hafengebiet Venezuelas, wo angeblich Boote mit Drogen beladen waren – mutmassliche Umschlagplätze der Kartelle.
Die Lage in Caracas bleibt unübersichtlich. Augenzeugen berichten weiterhin von Schäden durch die Explosionen, Stromausfällen und einer angespannten Atmosphäre in der Stadt.
+++ Update folgt +++