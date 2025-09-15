Der Genfer Gesundheitspolitiker Mauro Poggia fordert die staatliche Festanstellung von Ärzten. Er schlägt ein Einstiegsgehalt von 250'000 Franken vor.

1/5 Der Genfer Mauro Poggia will Ärztinnen und Ärzte fest anstellen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer Ärzte arbeiten oft freiberuflich, was zu steigenden Gesundheitskosten führt

Gesundheitspolitiker fordert Festanstellung von Ärzten zur Kostenkontrolle

Vorgeschlagenes Einstiegsgehalt für festangestellte Ärzte: 250'000 Franken jährlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nastasja Hofmann Redaktorin Politik

Für manche mag es überraschend sein: Viele Schweizer Ärztinnen und Ärzte arbeiten freiberuflich. Das ist mit ein Grund, warum Behandlungen einzeln abgerechnet werden – ein System, das laut dem Genfer Ständerat Mauro Poggia (66, Mouvement Citoyens Genevois) zu steigenden Gesundheitskosten beiträgt. Er fordert daher, Ärztinnen und Ärzte fest anzustellen.

Wie das Fachportal «Medinside» berichtet, verleitet das aktuelle System dazu, Leistungen auszuweiten und «unnötige» Behandlungen durchzuführen. Poggia sagte gegenüber «RTS»: «Da hätte man zumindest nie die Vermutung, dass jemand die Behandlungen ausweiten will, um mehr zu verdienen.» Neben seiner politischen Tätigkeit sitzt er auch im Verwaltungsrat des Spitals Wallis.

Als Einstiegsgehalt schlägt Poggia 250'000 Franken jährlich vor. Damit würde das traditionelle Selbstverständnis der Ärzte als Freiberufler infrage gestellt. Aktuell wählen sie frei sowohl die Patienten als auch die Behandlungen – jedoch auf Kosten der Allgemeinheit, wie Poggia betont: «Aber die Mittel dazu sind öffentlich. Es gibt kein unternehmerisches Risiko mehr.»

Die Festanstellung könnte den administrativen Aufwand für Ärzte verringern. «Medinside» warnt jedoch, dass dies faktisch einer Verstaatlichung des Berufs gleichkommen könnte. Denn Spitäler werden zu Teilen durch den Staat und die Kantone finanziert.