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Die 13. AHV-Rente kostet jährlich vier bis fünf Milliarden Franken. Mitbezahlen soll dies die gesamte Bevölkerung unter anderem durch eine höhere Mehrwertsteuer – zumindest wenn die Stimmbevölkerung die Vorlage am 29. November annimmt.

Jung-GLP-Politikerin Amélie Galladé (21) will das verhindern. Sie mischt schon seit ihrem zwölften Lebensjahr in der Politik mit und absolviert gerade einen Master in Jus. Heute stellt sich die Tochter der ehemaligen Nationalrätin Chantal Galladé (53, GLP) im Blick-Interview gegen die Ja-Parole ihrer Mutterpartei. Sie erklärt, weshalb die Finanzierung der 13. AHV-Rente vor allem zulasten der jungen Generation geht, und fordert ein höheres Rentenalter.

Blick: Frau Galladé, Sie werden in mehr als 40 Jahren pensioniert. Wird es die AHV dann überhaupt noch geben?

Amélie Galladé: Wenn wir weitermachen wie bisher, ist die Sorge durchaus berechtigt, dass ich dann keine AHV-Rente mehr erhalten werde. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente und der AHV insgesamt ist nicht gesichert – unabhängig davon, wie die Abstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer ausgeht. Gleichzeitig ist es noch zu früh, um solche Prognosen zu stellen. Ich gehe davon aus, dass meine Generation ohnehin länger als bis 65 arbeiten wird. Bis dahin ist es Aufgabe der Politik, die notwendigen Reformen voranzutreiben.

Die 13. AHV-Rente ist beschlossen, jetzt geht es um die Rechnung. Was bedeutet die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer für junge Erwachsene?

Sie müssen die höhere Steuer am längsten bezahlen, und ihnen stehen zudem noch viele grosse Ausgaben bevor: wenn man von zu Hause auszieht, eine Wohnung einrichtet oder eine Familie gründet. Die AHV beruht auf dem Solidaritätsprinzip: Alle zahlen ein, auch im Vertrauen darauf, später selbst eine Rente zu erhalten. Diese Solidarität zwischen den Generationen wird mit der vorliegenden Finanzierung erneut strapaziert.

Bei der 13. AHV-Rente haben massgeblich die älteren Generationen dafür gesorgt, dass die Vorlage angenommen wurde. Die jüngere Stimmbevölkerung war mehrheitlich dagegen. Hat das einen Riss im Generationenvertrag hinterlassen?

Der Generationenvertrag ist sicher aus dem Gleichgewicht geraten. Wir müssen die Sorgen der jungen Menschen ernst nehmen: Eine Jugendstudie zeigt, dass 49 Prozent der Generation Z in der Schweiz sich sorgen, im Alter nicht finanziell abgesichert zu sein. Es geht mir nicht darum, Jung gegen Alt auszuspielen. Alle Erwerbstätigen zahlen heute in die AHV ein und müssen darauf vertrauen können, später selbst eine Rente zu erhalten.

Die Jungen kritisieren das Ergebnis, haben sich an der Abstimmung aber nur wenig beteiligt. Müssen sie sich da nicht auch an der eigenen Nase nehmen?

Vorab: Volksentscheide sind zu akzeptieren. Die tiefe Stimmbeteiligung bedauere ich sehr. Junge Menschen müssen sich selbst stärker engagieren, an die Urne gehen und ihre Anliegen einbringen. Es reicht nicht, sich darüber zu beklagen, was schlecht läuft. Man muss sich dafür einsetzen, was einem wichtig ist. Das hängt aber auch von der politischen Bildung ab: In den Schulen sollte nicht nur Staatskunde vermittelt werden, sondern auch vermehrt die Kompetenz, sich eine eigene Meinung zu bilden, sich zu informieren, miteinander zu diskutieren und andere Ansichten zu respektieren.

Ende 2025 lebten in der Schweiz erstmals mehr Menschen über 65 als unter 20. Was bedeutet diese Entwicklung für die Altersvorsorge?

Heute finanzieren immer weniger Erwerbstätige die Renten einer wachsenden Zahl von Pensionierten. Angesichts der anhaltend tiefen Geburtenrate stellt sich deshalb umso dringender die Frage, wie wir die AHV langfristig finanzieren wollen. Es gilt, strukturelle Reformen anzugehen. Dazu gehört insbesondere ein höheres Rentenalter, das ist eigentlich schon lange klar. Seit der Einführung der AHV ist unsere Lebenserwartung deutlich gestiegen. 1948 bezogen Männer während rund zwölf Jahren eine AHV-Rente. Heute sind es gut 20 Jahre. Deshalb halte ich es für gerechtfertigt, länger zu arbeiten.

Wollen Sie wirklich länger arbeiten?

Ich persönlich ohnehin ja, gesamtgesellschaftlich bin ich auch der Überzeugung, dass wir darum nicht herumkommen. Wichtig ist aber, dass eine solche Flexibilisierung sozialverträglich ausgestaltet wird. Wer beispielsweise in einem körperlich weniger anspruchsvollen Beruf arbeitet oder länger studiert hat, kann durchaus länger arbeiten. Jemand, der hingegen einen körperlich anstrengenden Beruf ausübt, sollte früher in Rente gehen können. Es braucht Lösungen, die den unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsrealitäten Rechnung tragen.

Die Befürworter argumentieren, eine höhere Mehrwertsteuer sei fair, weil alle sie mittragen müssten – auch Rentnerinnen und Rentner. Bei einem höheren Rentenalter wäre hingegen nur die arbeitende Bevölkerung betroffen.

Ich beobachte bei dieser Vorlage, dass man eine kurzfristige Lösung gesucht hat, ohne das strukturelle Problem anzugehen. Selbst mit dem Bundesbeitrag und der Mehrwertsteuererhöhung lässt sich gerade einmal die Hälfte der Kosten für die 13. AHV-Rente decken. Für 2035 würden jedes Jahr noch rund drei Milliarden Franken fehlen. Das strukturelle Finanzierungsproblem der AHV bleibt also auch so bestehen. Dass die Schweiz im Vergleich zu Nachbarländern wie Deutschland und Frankreich eine tiefe Mehrwertsteuer hat, ist ein Standortvorteil, den wir nicht aufgeben dürfen. Die Mehrwertsteuer darf nicht zum Mittel werden, allerlei Finanzlücken über Mehreinnahmen auszugleichen. Ausserdem hat eine Mehrwertsteuererhöhung noch einen weiteren Nachteil.

Ja?

Es ist erwiesen, dass eine höhere Mehrwertsteuer tiefere Einkommen überproportional belastet. Die Motivation hinter der 13. AHV-Rente war einst sozial, auch wenn ein Ausbau der Ergänzungsleistungen zur Bekämpfung von Altersarmut zielführender gewesen wäre. Das hätte ich im Übrigen unterstützt. Die jetzige Finanzierungsvorlage ist jedenfalls nicht sozial. Die Linke hat sich damit ein Glaubwürdigkeitsproblem aufgehalst.

Was meinen Sie damit?

2022 bezeichnete die SP eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer noch als unsozial. Auch im Abstimmungskampf um die 13. AHV-Rente hiess es von Gewerkschaftsseite, wir könnten uns diese Rente leisten. Jetzt wird plötzlich anders argumentiert. Das schadet dem Vertrauen in die Politik.