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Sexflaute an der WM?
«Ich bin auch für einen Quickie in der Halbzeit zu haben»

Grosse Fussballturniere wie die WM gelten als Sexkiller. In einem WM-Special über Fussball, Sex und Emotionen gehen die «intim&laut»-Hosts Sandra Casalini und Ramona Zenger unter anderem der Frage nach, ob die WM nicht nur Sex, sondern auch Beziehungen killt.
Publiziert: 15:33 Uhr
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Aktualisiert: vor 53 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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