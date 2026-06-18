«Ich bin auch für einen Quickie in der Halbzeit zu haben»
Grosse Fussballturniere wie die WM gelten als Sexkiller. In einem WM-Special über Fussball, Sex und Emotionen gehen die «intim&laut»-Hosts Sandra Casalini und Ramona Zenger unter anderem der Frage nach, ob die WM nicht nur Sex, sondern auch Beziehungen killt.
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