In der aktuellen Folge von «intim&laut» sprechen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Psychologin Ramona Zenger über unverbindliche Beziehungsformen. Und wir verlosen zwei Womanizer von Amorana!

«Die Nachbarn klingelten, weil wir zu laut waren»

«Die Nachbarn klingelten, weil wir zu laut waren»

Sandra Casalini Redaktorin

Gewinne einen von zwei Womanizer next von Amorana. Einfach Formular aus füllen und an der Verlosung teilnehmen

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Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.