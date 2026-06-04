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«Nicht mit Gurken»
So masturbieren Frauen wirklich

In der aktuellen Folge des Podcasts «intim&laut» reden Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger offen und ehrlich über Masturbation. Und erklären unter anderem, dass Frauen es sich nicht so machen, wie viele Männer denken.
Publiziert: 04.06.2026 um vor 40 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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