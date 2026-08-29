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Blick-Casalini über den weiblichen Orgasmus
«So gehst du richtig mit der Klitoris um»

Mit dem Womanizer zeigte der Erfinder Michael Lenke: Frauen sind ganz einfach zum Orgasmus zu bringen. In der aktuellen Folge von «intim&laut» räumen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger mit Vorurteilen auf.
Publiziert: 18:29 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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