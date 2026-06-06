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Blick-Redaktorin Sandra Casalini fands eine super Idee
«Er wollte mir beim Onanieren zuschauen»

Beim Solo-Sex zusehen? Klar, fand Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini. «Dann sieht er gleich, wies geht.» In der neusten Folge des Podcasts «intim&laut» brechen die Journalistin und Paartherapeutin Ramona Zenger das grosse Tabu und sprechen über Masturbation.
Publiziert: 20:14 Uhr
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Aktualisiert: 20:16 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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