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Podcast-Duo über Rettersyndrom
«Pretty Woman ist die ultimative Männerfantasie»

Der Klassiker «Pretty Woman» gilt als Frauenfilm, aber eigentlich beleuchtet er eine Männerfantasie. Im Podcast «intim&laut» reden Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Psychotherapeutin Ramona Zenger über den Mann, den Retter.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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