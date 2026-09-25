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Komiker Guy Landolt (63) hatte zwei Schlaganfälle
«Danach hatte ich drei Jahre keinen Sex»

Der Ex-Komiker Guy Landolt hatten am 23. Juli 2016 innerhalb von 24 Stunden zwei Schlaganfälle. Wie sich sein Leben seither verändert hat, erzählt er Flavia Schlittler im Podcast «G&G Deeptalk».
Publiziert: 25.09.2026 um vor 56 Minuten
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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