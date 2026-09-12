«G&G Deeptalk» – der Videopodcast mit Tiefgang

Im neuen Videopodcast «G&G Deeptalk» spricht Blick-People-Expertin Flavia Schlittler mit Prominenten über Erlebnisse und Erfahrungen, über die sie bisher nicht geredet haben. Offen, ohne Tabus. Die persönlichen Gespräche erscheinen jeden zweiten Samstag. Als Talk auf allen gängigen Podcastplattformen und Youtube – und als Video-, Audio-, Social-Media- und Print-Inhalt auf allen Blick-Kanälen.