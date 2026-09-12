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Corinne Müller (39) schildert sexuellen Übergriff
«Ich bin zum Orgasmus gekommen»

«Seine Massagen haben harmlos angefangen und sind immer intimer geworden.» Ex-Moneygirl Corinne Müller (39) gibt im neuen Blick-Format «G&G Deeptalk» ihr Comeback vor der Kamera und bricht bei Flavia Schlittler ihr jahrelanges Schweigen über einen sexuellen Übergriff.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
«G&G Deeptalk» – der Videopodcast mit Tiefgang

Im neuen Videopodcast «G&G Deeptalk» spricht Blick-People-Expertin Flavia Schlittler mit Prominenten über Erlebnisse und Erfahrungen, über die sie bisher nicht geredet haben. Offen, ohne Tabus. Die persönlichen Gespräche erscheinen jeden zweiten Samstag. Als Talk auf allen gängigen Podcastplattformen und Youtube – und als Video-, Audio-, Social-Media- und Print-Inhalt auf allen Blick-Kanälen.

Im neuen Videopodcast «G&G Deeptalk» spricht Blick-People-Expertin Flavia Schlittler mit Prominenten über Erlebnisse und Erfahrungen, über die sie bisher nicht geredet haben. Offen, ohne Tabus. Die persönlichen Gespräche erscheinen jeden zweiten Samstag. Als Talk auf allen gängigen Podcastplattformen und Youtube – und als Video-, Audio-, Social-Media- und Print-Inhalt auf allen Blick-Kanälen.

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