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Guy Landolt lebt von 3000 Franken im Monat
«Klar, hätte ich gerne mehr Geld»

Heute lebt Guy Landolt mit etwa einem Zehntel von dem, was er einst verdient hat. Statt 30'000 sind es nun 3000 Franken. Seine Schwester frage ihn jeweils, ob er überhaupt noch etwas essen kann.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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