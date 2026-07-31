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Ferienflirt unerwartet zurück
«Blöd – ich hatte schon einen anderen am Start»

In der aktuellen Folge von «intim & laut» verrät Sandra Casalini, dass sie in jungen Jahren die Königin der Ferienflirts war. Sie unterhält sich mit Psychotherapeutin Ramona Zenger darüber, warum Ferien und Liebe so ein kompliziertes Paar sind.
Publiziert: 00:05 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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