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Der leichteste Weg für ein langes Leben
Gesundheit beginnt nicht im Fitnessstudio

Sport, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf: das Rezept für ein langes Leben. Doch auch Freundschaften spielen eine wichtige Rolle – eine, die oft unterschätzt wird, erklärt Psychotherapeutin Ebongo Tshomba von der Onlinepraxis santé24 im Podcast «länger gsund».
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Jasmin Wernli und Sina Albisetti
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