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Blick-Casalinis Milf-Erfahrung
«Gefühlte 12 Sex-Positionen in 30 Minuten»

In der aktuellen Folge von «intim&laut» diskutieren Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über den meistgesuchten Porno-Begriff in Europa: Milf. In der Realität war die Erfahrung für die Blick-Gesellschaftsredaktorin eher ernüchternd.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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