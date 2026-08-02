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Blick-Casalini über Sextourismus
«Ich erzählte allen, er habe eine Freundin in Thailand»

Als Kind war Sandra Casalini fasziniert von einem Bekannten, der jedes Jahr nach Thailand reiste. Heute hat die Redaktorin eine zwiespältige Sicht auf Sextourismus. In der aktuellen Folge von «intim&laut» diskutiert sie mit Psychotherapeutin Ramona Zenger darüber.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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