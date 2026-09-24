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«Milf» steht im Westen seit Jahren zuoberst auf der Suchliste von Pornoportalen. In der aktuellen Folge von «intim&laut» sprechen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über Widersprüche, Tabubrüche und eigene Erfahrungen.
Publiziert: 24.09.2026 um vor 27 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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