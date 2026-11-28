Die Gästeliste für das «Wetten, dass..?»-Comeback mit Bill und Tom Kaulitz ist komplett. Trotz Stars wie Dwayne Johnson und Kevin Hart gibt es Kritik von einigen Fans in den sozialen Medien.

Fynn Müller People-Redaktor

Das ZDF lässt die Katze aus dem Sack – und das Netz faucht. Am Freitag gibt der Sender die offizielle Gästeliste für das Comeback von «Wetten, dass..?» am 5. Dezember bekannt. Auf der Couch Platz nehmen Hollywoodstars Dwayne «The Rock» Johnson (54) und Kevin Hart (47), Sänger Herbert Grönemeyer (70), Sängerin Nina Chuba (28), Musiker Jamie Miller (29), Comedian Teddy Teclebrhan (43), Zehnkämpfer Leo Neugebauer (26) sowie die Schauspieler Heino Ferch (63) und Lili Epply (31). Moderiert wird die Sendung erstmals von Bill und Tom Kaulitz (beide 37).

Auf Instagram fragt das Social-Media-Team von «Wetten, dass..?», auf wen sich die Fans am meisten freuen. Die Antworten fallen gemischt aus. Einige loben die Liste als «richtig gut» und «am Puls der Zeit». Andere teilen kräftig aus. «Für das Comeback der grössten TV-Show Europas ist die Gästeliste ein Witz», schreibt ein Nutzer. Ein anderer findet: «Also das ist wirklich ernüchternd für eine ehemalige Weltshow wie ‹Wetten, dass..?›.» Thomas Gottschalk (76) lockte zu seiner Zeit Weltstars wie Michael Jackson (1958-2009), Rihanna (38) oder Beyoncé (45) aufs Sofa.

Aussenwette in der Schweiz

Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger (32) wird die Aussenwette präsentieren – live aus der Sportarena beim Campus Sursee LU. Bereits 2023 war Brugger bei der Kultshow im Einsatz, als sie eine Wette aus der Schweiz präsentierte.

In der Pressemitteilung heisst es: «Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team pumpen bei der Aussenwette so lange auf dem Wasser, bis die Korken fliegen!» Worum es bei der Aussenwette genau geht, ist bisher nicht bekannt.