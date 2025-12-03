Simon Moser und Michel Schelker erfüllen sich in der TV-Show «Buddy Bucket List» ihre Lebensträume. Für den Wunsch nach einem eigenen Song in der Schweizer Hitparade machte das Berner Duo auch im Blick-Newsroom halt. Die Serienfolge läuft ab Mittwoch auf Oneplus.

Moderations-Duo Moser & Schelker stellt sich dem Hitparaden-Traum

Darum gehts Simon Mosers Lebenstraum ist es, einen Hit zu landen und in die Charts zu kommen

Sein «Buddy» Michel Schelker unterstützt ihn dabei tatkräftig

Auch in der dritten Staffel von «Buddy Bucket List» erfüllen sich die Energy-Bern-Moderatoren und Podcaster Simon Moser (44) und Michel Schelker (32) wieder gegenseitig ihre Herzenswünsche.

Doch was der eine will, muss der andere auch mitmachen. Das bringt beide oft an den Rand eines totalen Nervenzusammenbruchs.

In der neusten Folge – zu sehen ab sofort auf dem Streamingdienst Oneplus – möchte der frühere Hobbymusiker Moser mit einem eigenen Song in den Top 100 der Schweizer Single-Charts landen.

«Gross denken»

Schelker ist sich ihrer bescheidenen kreativen Mittel bewusst. «Wir sind nahezu talentfrei», sagt er. Deshalb holt er sich Hilfe bei den ganz grossen Namen der Szene. Hitproduzent Dodo (48), die Stubete-Gäng-Mitglieder Aurel (40) und Moritz Hassler (38) sowie Sängerin Stefanie Heinzmann (36) und Rapper EAZ (32) helfen bei der Entstehung des Songs tatkräftig mit.

Dieser heisst recht unbescheiden «Nr. 1». «Wenn schon, dann müsst ihr gross denken», meint Dodo dazu, was dem Buddy-Duo natürlich bestens gefällt. «Mir wei nume eis, wei uf ds Nummer 1», singen sie unverblümt. Tatsächlich glaubt Moser, damit nicht nur die Top 100, sondern sogar die Top 10 zu knacken.

0:31 «Nr. 1» soll in die Charts: So tönt der Song von Moser und Schelker

Insgesamt steckt die Arbeit eines halben Jahres im hörbaren Resultat. Zum Erreichen dieses Ziels sind viele Mittel recht. So nutzen Moser & Schelker ihren Auftritt beim Energy Air in Thun vor 20'000 Fans im September 2025 zur Bewerbung des Songs.

Und die Möchtegern-Chartstürmer besuchen für ein Interview auch das Studio von Energy Zürich und den Blick-Newsroom, was ebenfalls in der Folge zu sehen ist.

Am Tag der Entscheidung sind sie in der Radio-SRF-Hitparade bei Moderator Dario Cantieni (44) zu Gast. Nun kommt definitiv aus, auf welchem Platz sie mit ihrem Song landen. Kleiner Spoiler: Zur Nummer 1 reicht es nicht ganz.

Dafür sind sie mit ihrem Podcast «Die Sprechstunde» weiter auf Erfolgskurs und mit der «Live-Therapie»-Version auch laufend auf Tournee. Mit einer «XXL»-Ausführung füllten sie am vergangenen November-Wochenende zweimal die neue Berner Festhalle mit insgesamt 8000 Fans.