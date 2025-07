1/10 «Wer will Wochenende?»: Moderatorin Nadia Goedhart mit den beiden Protagonisten Michel Schelker (links) und Simon Moser. Die neue Freitagabend-Show läuft im Spätherbst 2025 auf 3+ an. Foto: zVg

Darum gehts Moser & Schelker starten neue TV-Show auf 3+ im Spätherbst

Nadia Goedhart moderiert, Publikum kann mitentscheiden und Stimmung beeinflussen

Aufzeichnungen finden Ende Juli und Anfang August in München statt

Jean-Claude Galli Redaktor People

Das Moderationsduo Moser & Schelker, bekannt durch seine langjährigen Morgenshow-Auftritte bei Radio Energy Bern, landet Hit um Hit. Aktuell läuft beim Streamingdienst OnePlus die zweite Staffel ihrer TV-Serie «Buddy Bucket List», daneben sind sie mit ihrem Live-Podcast «Die Sprechstunde» unterwegs.

Nun warten Simon Moser (44) und Michel Schelker (32) mit der nächsten Erfolgsmeldung auf. Der Schweizer Privatsender 3+ realisiert mit den beiden Freunden eine grosse Freitagabend-Show. Der TV-Start ist für den kommenden Spätherbst geplant. «Wer will Wochenende?» heisst der Titel des Mehrteilers.

Warum tut man sich so etwas an?

Durch die Sendungen führt ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Nadia Goedhart (31), die unter anderem beim SRF-Format «Late Night Switzerland» für Erheiterung sorgt. Eine entscheidende Rolle kommt bei «Wer will Wochenende?» auch dem Publikum zu. Es kann mitreden und soll die Protagonisten in die richtige Stimmung versetzen.

Die Aufzeichnungen finden Ende Juli und Anfang August in den berühmten Bavaria Studios in München-Gieselgasteig statt. Viele der Fans reisen per Bus an. Warum tut man sich so etwas an? «Im besten Fall sieht man eine super TV-Show und erlebt München ‹for free›. Und im schlechtesten Fall sieht man eine TV-Show und erlebt München ‹for free›. Am Schluss war man aber in beiden Fällen gratis in München, eine klassische Win-win-Situation», sagt Simon Moser gegenüber Blick. Und Nadia Goedhart meint: «Entweder man steht auf Chaos mit Unterhaltungswert. Oder man hat heimlich masochistische Tendenzen.»

Über «ihre» Showmoderatorin sind Moser und Schelker des Lobes voll. «Nimm den Humor und die Herzlichkeit einer Holländerin und schmeiss sie mit der Bissigkeit und Schlagfertigkeit einer Zürcherin in den Mixer. Das Resultat heisst Nadia Goedhart», schwärmt Michel Schelker. «Für uns der beste Mix und die perfekte Moderatorin von ‹Wer will Wochenende›. Zumindest sagen wir das jetzt noch», meint Simon Moser.

Goedhart vergleicht Moser und Schelker mit «Espresso mit Red Bull» und sagt über sie: «Manchmal sind sie wie zwei pubertierende Brüder – aber verdammt lustige und clevere. Ich freue mich unfassbar fest auf die Show mit den zwei Jungs. Das wird ganz gross.»

Die Aufzeichnungen finden am 29. Juli, 31. Juli und 1. August statt. Der Eintritt ist ab 16 Jahren möglich. Anreisen sind mit dem Bus (der 1. August ist schon ausgebucht) oder individuell möglich. Ticket-Infos gibt es hier: https://tvtickets.de/moser-schelker-bustour