Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Am 2. Oktober 1950 stürchelte ein kahlköpfiger kleiner Junge mit Zickzack-Shirt in die Comicwelt. Der liebenswerte Pechvogel Charlie Brown war geboren. Um ihn herum ein gerissener gelber Vogel, ein Tagträumer-Hund und eine Horde Kids, die mit ihren Lebensweisheiten zum Schmunzeln und Grübeln anregten. Ganze 50 Jahre lang zeichnete Charles M. Schulz seine «Peanuts» – Tag für Tag, alleine, ohne Ghostwriter und Co-Zeichner. Nach seinem Tod 2000 durften auf Schulz’ ausdrücklichen Wunsch hin keine neuen Strips entstehen, was von den Rechteinhabern bis heute respektiert wird. Dies galt aber nicht für Serien und Filme. Seit 2018 hat Apple die Exklusiv-Rechte für neue «Peanuts»-Bewegtbild-Abenteuer auf seinem Streamingdienst. Und der nächste Streich folgt sogleich: Zum 75-Jahre-Jubliäum der «Peanuts» erscheint am 18. Juli der Trickfilm «Ein Sommermusical» auf Apple TV+. Ach, du meine Güte!

Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical ★★★★☆

Dieses Jahr feiern die Peanuts ihren 75. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt’s ein herziges neues Special – das erste Musical seit Jahrzehnten. Charlie Brown & Co. besuchen darin ein Sommercamp. Während sie sich mit den Tücken des Lagerlebens beschäftigen, hat Snoopy eine Mission: einen Schatz zu finden.

Apple TV+ | Zeichentrickfilm | ab 18. Juli 2025

Almost Cops

Supercop Jack (Werner Kolf) wird zu den Handhavings abgeschoben, den kommunalen Ordnungshütern, die von niemandem ernst genommen werden. Doch da legen er und sein Partner Ramon (Jandino Asporaat) sich mit einem Gangstersyndikat in Rotterdam an. Die Voraussetzungen für eine klassische Buddy-Komödie sind also da.

Netflix | Komödie | ab 11. Juli 2025

Führer und Verführer ★★★☆☆

Grösstenteils mit gespielten Szenen, ergänzt durch clever eingefügtes Dokumaterial, lässt der Film den jovialen Joseph Goebbels (Robert Stadlober) seine Arbeit selber erklären. Wie er die Politik von Adolf Hitler (Fritz Karl) patriotisch verklärt und die Massen mit Propaganda manipuliert – durchaus auch mit Parallelen zur heutigen Zeit.

Sky Show | Dokudrama | ab 19. Juli 2025

Untamed ★★★☆☆

Special Agent Kyle Turner (Eric Bana) sorgt im Nationalpark für Recht und Ordnung. Nach einem spektakulären Todesfall einer jungen Frau ermittelt er in alle Richtungen. Dabei tritt er einigen Parkrangern auf die Füsse und weckt auch unliebsame Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit. – Kniffliger Kriminalfall in atemberaubender Kulisse.

Netflix | Mystery-Miniserie | ab 17. Juli 2025

Die Gringo-Jäger

Diese Einheit gibt es wirklich: Bei der mexikanischen Polizei sucht eine Eliteeinheit nach US-Amerikanern, die sich auf der Flucht nach Mexiko befinden. Meist sind es Straffällige, die der US-Justiz entkommen wollen. Die Serie ist inspiriert von dieser Einheit und zeigt mit viel Action, wie aufwendig und komplex die Jagd auf die Gringos ist.

Netflix | Krimiserie | Staffel 1 | ab 9. Juli 2025

Star Trek: Strange New Worlds

In der 3. Staffel erfahren wir endlich, wie es Captain Pike (Anson Mount) und seiner Crew der U.S.S. Enterprise nach der Attacke der Gorn ergangen ist. – Dieser «Star Trek»-Ableger gilt als einer der besten seit Jahrzehnten: Nicht nur eingefleischte Trekkies, sondern auch neue Fans werden in seinen Bann gezogen.

Paramount+ | Sci-Fi-Serie | Staffel 3 | ab 17. Juli 2025

Der Sommer, als ich schön wurde

Infolge Autorenstreik mussten Fans auf Staffel 3 warten, dafür wird die nun extra lang: elf statt sieben Folgen! Die Dreiecksbeziehung zwischen Belly (Lola Tung) und den Brüdern Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) muss endlich geklärt werden. Wen erwählt Belly?

Prime Video | Dramaserie | Staffel 3 | ab 16. Juli 2025

Apokalypse in den Tropen

Wann endet eine Demokratie und wann beginnt eine Theokratie? Regisseurin Petra Costa dokumentierte zehn Jahre lang die spirituellen und politischen Unruhen Brasiliens. Costa findet dabei einen aussergewöhnlichen Zugang zu Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Ex-Präsident Jair Bolsonaro und dem TV-Prediger Silas Malafaia.

Netflix | Dokumentation | ab 14. Juli 2025

The Secret Lives of Mormon Wives

Trashiger geht es nicht: Die Grundidee dieser Dokusoap ist es, hinter die Kulissen und vor allem unter die Bettdecken von neun Mormonen-Gattinen zu blicken. Es gibt Sex-Skandale, Betrügereien und gaaanz viele Lügen. In diesem 100-minütigen (!!) Special werden die Ladys mit ihren Eskapaden konfrontiert.

Disney+ | Reunion-Special | ab 17. Juli 2025

Trainwreck: Der Ballon-Junge

Am 15. Oktober 2009 wählte ein Vater in Colorado den Notruf: Sein selbstgebautes UFO mit seinem sechsjährigen Sohn an Bord sei aus dem Garten davongeflogen. Nach einer spektakulären Rettungsaktion landete der Ballon sanft – vom Buben keine Spur. Da kamen Zweifel auf und die Story kippte rapide.

Netflix | Dokuserie | ab 15. Juli 2025



Weitere Starts:



Netflix

12.07. – Kraven the Hunter (Sci-Fi-Film)

14.07. – Sakamoto Days (Animationsserie, 1. Staffel)

15.07. – The Saint's Magic Power is Omnipotent (Animeserie, 1. Staffel)

15.07. – Made in Abyss (Animeserie, Staffeln 1+2)

16.07. – Amy Bradley ist spurlos verschwunden (Dokuserie)

16.07. – Die dunkelste Stunde (Biographie)

17.07. – Catalog (Dramaserie, 1. Staffel)

17.07. – Community Squad (Comedyserie, 2. Staffel)

17.07. – Lilim (Actionfilm)

18.07. – Vir Das: Fool Volume (Stand-up-Comedy)

18.07. – 84 m² (Thriller)

18.07. – Superstar (Comedyserie, 1. Staffel)

18.07. – Familie, aber nur fast (Komödie)

18.07. – Delirio (Dramaserie, 1. Staffel)

18.07. – Superstar (Comedyserie, 1. Staffel)



Sky Show

12.07. – Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer (Animationsfilm)

13.07. – Robin Hood (Historienfilm)

14.07. – Killer on Route 66 (Thriller)

16.07. – Wehrlos – Die Tochter des Generals (Thriller)

17.07. – Suits (Anwaltsserie, Staffeln 1–9)

17.07. – The Equalizer – Schutzengel in New York (Mysteryserie, 5. Staffel)

18.07. – Gladiator 2 (Abenteuerfilm)

18.07. – Yacht Rock – Der entspannte Westküstensound (Dokumentarfilm)



Disney+

16.07. – Transformers (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Transformers: Die Rache (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Transformers 3 (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Transformers: Ära des Untergangs (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Transformers: The Last Knight (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Bumblebee (Sci-Fi-Actionfilm)

16.07. – Low Life (Krimiserie, 1. Staffel)

16.07. – Bullet/Bullet (Animationsserie, 1. Staffel)



Paramount+

14.07. – Southpark (Trickfilmserie, 27. Staffel)

18.07. – Warsaw Shore (Reality-TV, 3. Staffel)



Prime Video

18.07. – Follow (Thriller)