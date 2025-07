Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

14 Augen und eine Kartoffel: Willkommen in der irren Welt der 7 Bären. Foto: Netflix

Simone Reich, Redaktorin «Tele»

Hand aufs Herz: Welche Figur aus «Ich – Einfach unverbesserlich» ist die coolste? Gru? Die kleinen Mädels? Pha! Seien wir ehrlich, am meisten Spass machen doch ganz klar die Minions. Diese liebenswert-debilen gelben Stöpsel ohne klare Sprache, die sich wegen jedem Fliegenfurz kugeln vor Lachen. Ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Anarchie, und schon ist der Spass beim Zuschauen garantiert.

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Diese Woche startet auf Netflix «Die 7 Bären», eine Miniserie aus Frankreich, die von sieben hungrigen Bärchen handelt. In ihrem Wesen sind sie den Minions absolut ähnlich. Statt auf Bananen stehen sie aber auf Kartoffeln. Und das Chaos, das die sieben Fellknäuel im Märchenwald anrichten, dürfte verheerend sein. Ach, übrigens: Sky Show schaltet diese Woche – oh Zufall! – alle Minions-Filme auf. Yippieeh!!

Dexter: Wiedererwachen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Als «Dexter» 2006 beim US-Sender Showtime Premiere feiert, betritt ein Serienkiller die Bühne, wie ihn das Fernsehen noch nicht gesehen hat. Dexter Morgan arbeitet als Forensiker bei der Polizei von Miami, nach Feierabend mordet er sich durch die Nacht. Aber mit einem «moralischen» Kodex: Er tötet nur Mörder, die ihrer gerechten Strafe entronnen sind. Jetzt – knapp 20 Jahre später – erhält «Dexter» schon den dritten Ableger. Warum fasziniert uns dieser charismatische Serienkiller so? Zum Beitrag

Paramount+ | Krimiserie | Staffel 1 | ab 11. Juli 2025

Too Much

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der neusten Serie von Lena Dunham wird Megan Stalter aufs Publikum losgelassen. Das wird wild, bunt – und manchmal «Too Much»: Seit der jungen New Yorkerin Jessica (Megan Stalter) das Herz gebrochen wurde, scrollt sie den ganzen Tag durch den Instagram-Account der neuen Flamme ihres Ex-Freunds. Damit sie auf andere Gedanken kommt, wird sie beruflich nach London versetzt. Endlich ist sie dort, wo «Love Actually» und «Notting Hill» herkommen! Hach! Zum Beitrag

Netflix | RomCom-Miniserie | ab 10. Juli 2025

Die 7 Bären

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chaos im Märchenwald! Statt Geisslein oder Zwerge wüten hier sieben Bären. Sie sehen alle identisch aus und sind total wild auf Kartoffeln. Auf der Suche nach der sagenumwobenen Zauberkartoffel kommt den hyperaktiven Fellknäueln aber so einiges in die Quere. Genauer: Schneewittchen, Rotkäppchen, ein Wolf, eine Hexe – und vieles mehr.

Netflix | Miniserie | ab 10. Juli 2025

Unter der schwarzen Sonne

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noor (Amina Ben Ismail) ist auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und taucht auf einem Blumenhof in der Provence als Pflückerin unter. Als der Gutsherr unter mysteriöses Umständen stirbt, ist Noor die Hauptverdächtige: Sie ist die Haupterbin des Hofs, denn der Gutsherr war ihr leiblicher Vater! – Packendes aus Frankreich mit Isabelle Adjani.

Netflix | Mysteryserie | Staffel 1 | ab 9. Juli 2025

Ballard

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach «Bosch» und «Bosch: Legacy» startet mit «Ballard» nun die dritte Serie, die von Michael Connellys Krimis inspiriert wurde. Darin soll Detective Renée Ballard (Maggie Q) eine neue Abteilung leiten. In einem Kellerbüro rollt sie mit einem Team aus Freiwilligen alte ungelöste Fälle wieder auf. Carl Morck aus «Dept. Q» lässt grüssen!

Prime Video | Krimiserie | Staffel 1 | ab 9. Juli 2025

Foundation

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

152 Jahre nach den Ereignissen in Staffel 2 ist die Foundation gewachsen, die Cleon-Dynastie hingegen geschrumpft. Die beiden Mächte leben in einer galaktischen Allianz, als sich ein neuer Feind ankündigt: Der «Mule» ist ein blutrünstiger Kriegsherr, der sich das Universum mittels Militärgewalt und Gedankenkontrolle einverleiben will.

Apple TV+ | Sci-Fi-Serie | Staffel 3 | ab 11. Juli 2025

Madea’s Destination Wedding

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seit einiger Zeit laufen die «Madea»-Komödien von Vielfilmer Tyler Perry auf Netflix. Das hat das Phänomen global gemacht, dennoch bleibt der Erfolg bisher ein US-amerikanischer Sonderfall. Das dürfte sich auch mit diesem 13. Film nicht ändern, in dem Madea (Tyler Perry) mit ihrer ganzen Chaos-Sippe zu einer Hochzeit auf die Bahamas fliegt.

Netflix | Komödie | ab 11. Juli 2025

Knox Goes Away ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In seiner zweiten Regiearbeit inszeniert sich Michael Keaton als Killer Knox, der bald an Creutzfeldt-Jakob sterben wird. Da taucht sein Sohn (James Marsden) auf und erklärt, er habe den Vergewaltiger seiner Tochter getötet. Knox will sich darum kümmern, doch seine Demenz wird stärker. Ein kniffliger Thriller mit einem Hauch von «Memento».

Sky Show | Thriller | ab 5. Juli 2025

Brick

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Matthias Schweighöfer ist mittlerweile Dauergast bei Netflix. Hier spielen er und seine Lebenspartnerin Ruby O. Fee ein Paar, dessen Wohnhaus plötzlich von einer undurchdringbaren Mauer umgeben ist. Mit anderen Mietern wollen sie dem Rätsel auf den Grund gehen. Hinter der Kamera: Philip Koch («Tribes of Europa»).

Netflix | Mysterythriller | ab 10. Juli 2025

All the Sharks

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit Haien tauchen? Ein Kinderspiel! Vier Teams liefern sich einen Wettstreit: Wer findet und fotografiert die meisten Haie ? Dabei tauchen die Teams tief in die weltweit spektakulärsten Lebensräume der Raubfische ein. Sie alle wollen die 50'000 US-Dollar ergattern, um sie an die Meeresschutzorganisation ihrer Wahl zu spenden.

Netflix | Dokuserie | Staffel 1 | ab 4. Juli 2025

Infiltrada en el búnker

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zwei Jahre lang arbeitete eine junge Frau unter falscher Identität in einem bekannten europäischen Pharmalabor. In diesem «Bunker», wie sie ihn nennt, zeichnete sie mit versteckter Kamera unzählige Stunden in Tierversuchslaboren auf, wobei grosses Leid zutage trat. Dies ist die längste je durchgeführte Infiltration in einem Labor.

Prime Video | Dokumentation | ab 27. Juni 2025

Wilde Welt

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Abenteurer Aldo Kane und die beiden Tierfilmer Declan Burley und Vianet Djenguet suchen verborgene Winkel der Erde ab, um sechs vor dem Aussterben bedrohte Tierarten aufzustöbern. Mit geschickter Kameraführung und Survival-Tricks versucht das Team die Tiere zu finden, zu filmen und auch zu schützen, bevor es zu spät ist.

Apple TV+ | Dokuserie | Staffel 1 | ab 11. Juli 2025

Weitere Starts:

Netflix

05.07. – Der Sommer, in dem Hikaru starb (Animeserie, 1. Staffel)

08.07. – Trainwreck: Die echte Project-X-Party (Dokuserie)

08.07. – Quarterback (Dokuserie)

08.07. – Better Late Than Single (Datingshow, 1. Staffel)

08.07. – Bad Spies (Actionkomödie)

08.07. – Nate Jackson: Super Funny (Standup-Comedy)

09.07. – Woman nam (Drama)

09.07. – Ziam (Actionhorrorfilm)

09.07. – Die Gringo-Jäger (Krimiserie, 1. Staffel) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

09.07. – Building the Band (Dokusoap, 1. Staffel)

10.07. – Leviathan (Animeserie, 1. Staffel)

10.07. – Off Road (Dokuserie, 1. Staffel)

11.07. – Aap Jaisa Koi (Drama)

11.07. – Almost Cops (Actionfilm)

11.07. – Tougen Anki (Animeserie, 1. Staffel)

Sky Show

06.07. – Ich – Einfach unverbesserlich (Trickfilm)

06.07. – Ich – Einfach unverbesserlich 2 (Trickfilm)

06.07. – Ich – Einfach unverbesserlich 4 (Trickfilm)

07.07. – The Minions (Trickfilm)

08.07. – 1923 (Westernserie, 1. Staffel)

11.07. – Ghostbusters: Frozen Empire (Abenteuerfilm)

Disney+

06.07. – Haie hautnah mit Bertie Gregory (Dokumentation)

09.07. – Shifting Gears (Comedyserie, 1. Staffel)

09.07. – Not Her First Rodeo (Dokuserie, 1. Staffel)

11.07. – Zombies 4 (Familienfilm)

11.07. – Der weisse Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster (Dokumentation)

Paramount+

07.07. – Lulu – Das Geheimnis einer Liebe (Drama)

11.07. – Warsaw Shore (Reality-TV, 2. Staffel)