Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Hopp hopp hopp! Bald steigen sie wieder in Pedalen – an der Tour de France und auf Netflix. Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Darum gehts Heisser Sportsommer mit Fussball-EM und Tour de France steht bevor

Netflix veröffentlicht neue Staffeln beliebter Serien und Dokumentationen

Mischa Christen, Redaktor TELE

Der Sommer wird heiss. Und sportlich! Nach dem Ankick zur Fussball-Europameisterschaft der Frauen am 2. Juli starten drei Tage später auch die tollkühnen Radprofis zur Tour de France. Daneben gibts jede Menge Leichtathletik, OL, Segeln, Schwingen, Formel 1 und und und. Da tropft der Schweiss schon nur beim Hinschauen. Für Streamerinnen und Streamer gibt es dank neuen Serien, Filmen und unzähligen Hai-Dokus Abwechslung und Abkühlung. Sportfreaks hingegen kennen keinen Schmerz und keine Grenzen – und ziehen sich auch noch die dritte und letzte Staffel der beliebten Netflix-Sportdokuserie «Tour de France – Im Hauptfeld» rein. Hopp hopp!

The Old Guard 2

Die Heldentruppe von «The Old Guard» wurde 2022 auf Netflix eingeführt, mit Charlize Theron als Andy, der mythischen Anführerin der Gruppe, die schon vor Tausenden von Jahren als Andromache von Scythia kämpfte. Eine Fortsetzung war schnell aufgegleist, abermals mit einem Drehbuch von Greg Rucka, der auch die Comicvorlage schrieb. Doch seit den Dreharbeiten 2022 lag «The Old Guard 2» auf Eis. Nun hat Netflix endlich Gnade mit den Fans und schickt den Film ins Rennen um ihre Gunst. Zum Beitrag von TELE.

Netflix | Actionfilm | ab 2. Juli 2025

Die Haiflüsterin

Sie ist Meeresbiologin, Freitaucherin, Model, Stuntfrau, Social-Media-Star und eine der bekanntesten Hai-Aktivistinnen. Mit spektakulären Begegnungen will Ocean Ramsey auf die Schutzbedürftigkeit der Haie aufmerksam machen. Ihre Mission: den ramponierten Ruf der Meeresräuber aufpolieren, «ehe es zu spät ist». Zum Beitrag

Netflix | Dokumentation | ab 30. Juni 2025

Sandman

Nach einem schicksalhaften Wiedersehen mit seiner Familie muss Dream (Tom Sturridge) fatale Entscheidungen treffen. Nur so kann er sein Königreich und die Wachwelt vor den Folgen früherer Fehler bewahren. Doch der Weg zur Vergebung ist voller unerwarteter Wendungen. – Neil Gaimans «nicht verfilmbare» Comicserie geht in die zweite Runde.

Netflix | Fantasyserie | Staffel 2 | ab 3. Juli 2025

The Narrow Road to the Deep North ★★★★☆

1943: Der australische Oberstleutnant Dorrigo (Jacob Elordi) harrt als japanischer Kriegsgefangener im thailändischen Dschungel aus. Die grausame Haft steht er nur dank der Erinnerung an eine Frau durch. 50 Jahre später erhält Dorrigo (Ciarán Hinds) eine unerwartete Botschaft. Nach Richard Flanagan.

Sky Show | Drama-Miniserie | ab 1. Juli 2025

Dan Da Dan

Als Streber Okarun gemobbt wird, eilt ihm die taffe Momo zu Hilfe. Momo glaubt fest an Geister und Übersinnliches, während Okarun dies als Hirngespinste abtut. Also begeben sich die beiden an Orte, die für paranormale Ereignisse bekannt sind und erleben ihr blaues Wunder! – Irre Mischung aus Geisterhorror und Teenieromanze.

Netflix | Animeserie | Staffel 2 | ab 3. Juli 2025

Law & Order: Organized Crime

Detective Elliot Stabler (Christopher Meloni) arbeitet sich erneut am organisierten Verbrechen in New York City ab. Er hat nach wie vor den zwielichtigen Unternehmer Richard Whatley (Dylan McDermott) im Visier. Erstmals taucht in dieser Staffel auch Elliots älterer Bruder Randall (Dean Norris) auf.

Sky Show | Krimiserie | Staffel 4 | ab 1. Juli 2025

Heads of State

Nachdem der Staatschefin-Actionfilm «G 20» jüngst durchgefallen ist, versucht es Prime erneut – nun aber wesentlich lustiger! Der prahlerische US-Präsident (John Cena) und der britische Premierminister (Idris Elba) können sich nicht ausstehen. Doch um zu überleben, müssen sie im Film von «Nobody»-Regisseur Ilya Naishuller zusammenspannen.

Prime Video | Actionkomödie | ab 2. Juli 2025

Dora auf der Suche nach Sol Dorado

Sechs Jahre nach dem passablen ersten Realfilm (basierend auf der Zeichentrickserie) gibts nun einen Nachschlag mit neuer Besetzung. Jung-Abenteurerin Dora (Samantha Lorraine) findet ein magisches Armband, das den Weg in die legendäre Stadt Sol Dorado weist. Hinter dem sind auch Schatzjäger her.

Paramount+ | Abenteuerf ilm | ab 4. Juli 2025

Juror #2 ★★★★☆

Hat ein Angeklagter seine Frau getötet? Die Jury findet fast einstimmig «Ja», nur Justin (Nicholas Hoult) will einen Freispruch herbeiführen. Der Grund: Er könnte die Frau selbst getötet haben und will nun sein Gewissen reinwaschen. Eine raffinierte Geschichte, die Clint Eastwood nüchtern und doch spannend verfilmte.

Sky Show | Thriller | ab 4. Juli 2025

Das Grenfell-Feuer – Was wirklich geschah

Am 14. Juni 2017 kam es im Londoner Viertel North Kensington zur Katastrophe: Bei einem Brand im Grenfell-Tower, einem Hochhaus mit Sozialwohnungen, breitete sich das Feuer wegen mangelhafter Fassadendämmungen rasend schnell aus. 70 Menschen starben. – Analyse eines kollektiven Versagens.

Netflix | Dokumentarfilm | ab 20. Juni 2025

Tour de France - Im Hauptfeld

Drei Tage vor dem Start der Tour de France 2025 zeigt Netflix die dritte und gleichzeitig letzte Staffel der packenden Dokuserie rund um den Radzirkus. Der Abstand zwischen den Teams vergrössert sich, doch die Schwergewichte im Hauptfeld haben es mit einer neuen Generation von Rennfahrern zu tun, die den Verlauf der Geschichte ändern wollen.

Netflix | Sportdokuserie | Staffel 3 | ab 2. Juli 2025

Trainwreck: Der American-Apparel-Kult

Kometenhafter Aufstieg: Das Label American Apparel wurde Anfang der 2000er-Jahre im Nu zu Amerikas erfolgreichster Modemarke. Doch das Gebaren von Dov Charney, CEO und Gründer der Firma, gegenüber seinen Mitarbeitenden wurde immer boshafter und grenzwertiger. – Chronik eines Debakels.

Netflix | Dokuserie | ab 1. Juli 2025

Weitere Starts:

Netflix

29.06. – Contra (Dramödie)

30.06. – The Great Indian Kapil Show (Talkshow)

30.06. – The Flash (Fantasyaction)

30.06. – Kap der Angst (Psychothriller)

30.06. – Rana Naidu (Krimiserie, 2. Staffel)

1.07. – Verliebt in die Braut (Liebeskomödie)

1.07. – Suicide Squad Isekai (Animeserie, 1. Staffel)

1.07. – New Amsterdam (Dramaserie, 5. Staffel)

1.07. – Terror in London: Die Jagd auf die Attentäter vom 7.7. (Dokuserie)

Sky Show

29.06. – The Strangers: Chapter 1 (Horrorfilm)

1.07. – Sex And the City: Der Film (Tragikomödie)

2.07. – Sex And the City 2

2.07. – Poker Face (Krimiserie, 2. Staffel)

4.07. – Amsterdam (Drama)

Disney+

2.07. – Micky & Ich (Animationsserie, 3. Staffel)

2.07. – Flughafen New York – Kampf den Schmugglern (Dokuserie, 7. Staffel)

2.07. – The Great North (Animationsserie, 5. Staffel)

4.07. – Baby-Haie vor New York (Dokumentation)

4.07. – Die grössten Tigerhaie der Welt (Dokumentation)

4.07. – Der Strand der Haie mit Anthony Mackie: Golfküste (Dokumentation)

4.07. – Vorsicht bissig: Die wildesten Hai-Videos der Welt (Dokumentation)

Paramount+

1.07. – Cold Meat (Thriller)

1.07. – Bark – Nichts bleibt verborgen (Thriller)

4.07. – Warsaw Shore (Reality-TV)

4.07. – Sonic the Hedgehog 3 (Actionkomödie)