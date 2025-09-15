Hollywood-Stars feiern Stephen Colbert an den Emmys

Darum gehts
- Stephen Colbert bei Emmy Awards gefeiert, scherzt über Jobsuche
- CBS beendet Colberts Late Show 2026, Kritik wegen möglicher Trump-Rücksichtnahme
- Seth Rogen und Jean Smart gewinnen erste Emmy Awards des Abends
Mit Standing Ovations und einem «Stephen, Stephen»-Sprechchor haben die Hollywood-Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert (61) gefeiert. «Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?», scherzte der Entertainer als Anspielung darauf, dass der Sender CBS vor zwei Monaten bekanntgegeben hatte, seine «Late Show» im Mai 2026 einzustellen.
Der Schritt hatte viel Kritik ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump (79) gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe. Die TV-Preise werden in den USA ebenfalls auf CBS ausgestrahlt.
Seth Rogen holt Emmy
Die ersten Preise des Abends gingen für die besten Hauptrollen in Comedy-Serien an Seth Rogen (43) in der Hollywood-Satire «The Studio» und Jean Smart (74) als Comedienne in «Hacks».
Einen Award erhielt auch Jungstar Owen Cooper (15) für seine Rolle in «Adolescence». Die Primetime Emmy Awards gelten als wichtigste TV- und Streaming-Preise der Welt.