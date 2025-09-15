DE
FR
Abonnieren

Nach Absetzung der «Late Show»
Hollywood-Stars feiern Stephen Colbert an den Emmys

Stephen Colbert liess sich bei den Emmys mit Sprechchören feiern. Hintergrund ist die Kontroverse um das Ende seiner CBS-Show. In dieser hatte Colbert immer wieder heftige Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Stephen Colbert war der grosse Star bei den Emmys. Die Show des Trump-Kritikers wird 2026 eingestellt.
Foto: CBS via Getty Images

Darum gehts

  • Stephen Colbert bei Emmy Awards gefeiert, scherzt über Jobsuche
  • CBS beendet Colberts Late Show 2026, Kritik wegen möglicher Trump-Rücksichtnahme
  • Seth Rogen und Jean Smart gewinnen erste Emmy Awards des Abends
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Standing Ovations und einem «Stephen, Stephen»-Sprechchor haben die Hollywood-Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert (61) gefeiert. «Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?», scherzte der Entertainer als Anspielung darauf, dass der Sender CBS vor zwei Monaten bekanntgegeben hatte, seine «Late Show» im Mai 2026 einzustellen.

Der Schritt hatte viel Kritik ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump (79) gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe. Die TV-Preise werden in den USA ebenfalls auf CBS ausgestrahlt.

Seth Rogen holt Emmy

Die ersten Preise des Abends gingen für die besten Hauptrollen in Comedy-Serien an Seth Rogen (43) in der Hollywood-Satire «The Studio» und Jean Smart (74) als Comedienne in «Hacks». 

Mehr zum Thema Trump und Hollywood
Hollywood wird wieder «weisser und schärfer»
Bye-bye, woke?
Hollywood wird wieder «weisser und schärfer»
Ging Stephen Colbert mit seinen Trump-Jokes zu weit?
Aus für «Late Show»
Diese Trump-Witze könnten Colbert den Job gekostet haben
«Keine viertklassige Serie kann die Erfolgsgeschichte von Präsident Trump gefährden»
Mit Video
Wegen Präsidenten-Parodie
Weisses Haus wütet gegen TV-Serie «South Park»
CBS setzt Stephen Colberts «Late Show» ab
Im Mai 2026
CBS setzt Stephen Colberts «Late Show» ab

Einen Award erhielt auch Jungstar Owen Cooper (15) für seine Rolle in «Adolescence». Die Primetime Emmy Awards gelten als wichtigste TV- und Streaming-Preise der Welt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen