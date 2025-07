Das Weisse Haus übt scharfe Kritik an der TV-Serie «South Park» wegen einer neuen Folge, die US-Präsident Trump aufs Korn nimmt. Eine Sprecherin bezeichnet die Serie als irrelevant und verzweifelt um Aufmerksamkeit bemüht.

South Park-Schöpfer schliessen 1,5-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Paramount für Streaming-Rechte ab

Wegen einer neuen Folge der Serie «South Park» hat das Weisse Haus scharfe Kritik an der Animationsserie geübt. Die Macher hatten US-Präsident Donald Trump (79) aufs Korn genommen.

«Diese Serie ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hält sich mit uninspirierten Ideen in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, mühsam über Wasser», sagte Sprecherin Taylor Rogers am Donnerstag (Ortszeit).

Nackter Trump kriecht durch die Wüste

In der ersten Folge der neuen Staffel bittet eine KI-generierte Version des US-Präsidenten den Satan, mit ihm ins Bett zu gehen. Dieser weist Trump jedoch zurück – unter anderem, weil sein Penis zu klein ist. Auch ein nackter Trump, der durch die Wüste kriecht, ist in der neuen Staffel der Zeichentrickserie für Erwachsene zu sehen.

Dem Humor der Trump-Regierung entsprechen die Szenen offenbar nicht: «Präsident Trump hat in nur sechs Monaten mehr Versprechen gehalten als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes, und keine viertklassige Serie kann die Erfolgsgeschichte von Präsident Trump gefährden», erklärte Sprecherin Rogers.

Dicker Paramount-Deal für «South Park»

Die satirische Serie, die häufig brisante Themen des Lebens in den USA aufgreift, ist bereits in ihrer 27. Staffel und bei Zuschauern überaus beliebt. Ihre Schöpfer Trey Parker (55) und Matt Stone (54) haben laut «Los Angeles Times» gerade einen Vertrag über 1,5 Milliarden Dollar mit der US-Mediengruppe Paramount abgeschlossen. Paramount will die Serie fünf Jahre lang auf ihrer Streaming-Plattform ausstrahlen.

Der Deal kommt für Paramount zu einem heiklen Zeitpunkt – das Unternehmen bemüht sich um eine Genehmigung der US-Regierung für eine Fusion mit der Filmproduktionsfirma Skydance. Die US-Medienaufsichtsbehörde FCC genehmigte am Donnerstag die Fusion unter der Auflage, dass der zu Paramount gehörende Sender CBS seine redaktionelle Ausrichtung ändert.

CBS hatte jüngst bereits das Ende der «Late Show» von Stephen Colbert (61) verkündet – der Moderator und Satiriker steht dem US-Präsidenten sehr kritisch gegenüber. Kritiker werteten den Schritt als Einknicken des Senders gegenüber der Trump-Regierung, um die Fusion zu ermöglichen.