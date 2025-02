Wer nach dem Dschungelcamp so richtig kassiert

Wer nach dem Dschungelcamp so richtig kassiert

1/5 Alessia Herren kam beim Dschungelcamp in die Top 3 – in der Marktwertanalyse liegt sie aber ganz vorne. Foto: imago/STAR-MEDIA

Auf einen Blick Dschungelcamp-Teilnehmende zurück: Alessia Herren profitiert finanziell am meisten von der Show

Alessia Herren kann nun bis zu 91'000 Euro pro TV-Projekt verlangen

Lilly Becker gewinnt 74'000 neue Instagram-Follower durch Dschungelcamp-Teilnahme Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Dschungelcamp-Teilnehmenden sind zurück aus Australien. Wer profitiert nun am meisten von der Show? Laut einer Marktwertanalyse der «Bild»-Zeitung sticht eine klare Siegerin hervor: Alessia Herren (23).

Die 23-jährige Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975 – 2021) hat laut Experte und Künstler-Manager Engin Cömert einen beeindruckenden Wandel durchgemacht. Gegenüber Bild beurteilt er die Drittplatzierte: «Alessia blieb cool, kam in die Top 3. Ihr Marktwert? Explodiert! Sie kann jetzt 30 Prozent mehr Gage verlangen.»

Alessia Herren: Bis zu 91'000 Euro für nächstes TV-Projekt

Für die Teilnahme beim Dschungelcamp soll Herren nach Bild-Informationen bis zu 70'000 Euro erhalten haben. Mit der prophezeiten Erhöhung der Gage um 30 Prozent könnte sie laut dem Experten nun bis zu 91'000 Euro pro TV-Projekt verlangen.

Auch in den sozialen Medien konnte Alessia punkten. Laut einer Analyse des Instagram-Accounts «Trashologinnen» gewann sie 56'000 neue Follower durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp. Nur Dschungelkönigin Lilly Becker (48) konnte mit 74'000 neuen Followern noch mehr Zuwachs verzeichnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Welches das nächste TV-Projekt von Alessia Herren sein wird, ist noch nicht bekannt. Beim Dschungelcamp sagte die 23-Jährige, dass sie gerne für den Discounter Aldi arbeiten möchte: «Ich habe richtig Bock drauf, morgens aufzustehen, Regale einzuräumen, an der Kasse zu kassieren oder im Lager mitzuhelfen». Vielleicht räumt sie stattdessen nun einen Werbedeal mit dem Discounter ab, mutmasst Experte Cömert.

«Lilly Beckers Marktwert ist durch die Decke gegangen»

Dschungelcamp-Gewinnerin Lilly Becker profitiert ebenfalls stark von ihrer Teilnahme. Cömert prognostiziert: «Ihr Marktwert ist durch die Decke gegangen! RTL wird sie weiter pushen, Shows warten schon – und sie kann auch ein paar Schauspieljobs annehmen. 80'000 bis 120'000 Euro pro Projekt? Locker!»

Doch nicht alle Teilnehmer konnten gleichermassen profitieren. Während einige wie Edith Stehfest (30) mit ihrem polarisierenden Auftritt ihre Marktwerte steigern konnten («50'000 bis 70'000 Euro sind ab jetzt für neue Formate drin»), gab es auch Enttäuschungen.

Diese Stars konnten nicht profitieren

Ex-Zehnkampfsportler Jürgen Hingsen (67) beispielsweise blieb laut Cömert «unsichtbar» und dürfte kaum von seiner Teilnahme profitieren.

Auch Nina Bott (47) war laut Cömert zu langweilig: «Kein Zoff, keine Skandale – das lässt sich schwer vermarkten. Wenn sie angefragt wird, dann eher für kleinere Gagen ab 30'000 Euro.»

Yeliz Koc (31) und Sam Dylan (34) sind in der Reality-TV-Szene keine Unbekannten, was dem Image nun schaden könnte. «Sie haben alles gemacht – und genau das könnte jetzt zum Problem werden», so Cömert.