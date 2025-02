1/5 Lilly Becker freut sich nicht nur über ihre Dschungelkrone, sondern auch über 100'000 Euro. Foto: Folge 18_017

Auf einen Blick Lilly Becker gewinnt Dschungelkrone und 100'000 Euro Preisgeld

Strenge Vertragsbedingungen für Auftritte und Interviews bei RTL

Saskia Schär Redaktorin People

Lilly Becker (48) ist nicht nur um einen Titel, sondern auch um 100'000 Euro reicher, respektive sie wird es sein. Denn nach dem Gewinn der Dschungelkrone, wird es noch mehrere Monate dauern, bis das komplette Geld auf ihrem Konto landet. Und damit dies geschieht, muss sie sich an so manch eine Regel halten, wie ihr RTL-Vertrag, auf den «Bild» einen Blick erhaschen konnte, enthüllt.

Demnach darf die Dschungelkönigin 2025 die nächsten sechs Wochen nur bei RTL auftreten, ihre zuvor ausgeschiedenen Mitcamper dürfen bereits nach 14 Tagen wieder Interviews für andere Magazine geben und Auftritte bei der Konkurrenz absolvieren. Mehr als 20 Termine bei RTL stehen dafür in den nächsten Wochen in Beckers Terminkalender. Davon sollte sie besser keinen sausen lassen, denn ansonsten drohen laut «Bild» Strafen ab 25'000 Euro pro verpassten Auftritt.

Fast eine halbe Million Euro für Lilly Becker

Hält sich Becker an alle Vorgaben und Termine – und ihr wird der Titel wegen technischer Fehler oder anderer «Unregelmässigkeiten» nicht aberkannt, was laut dem Vertrag möglich wäre – darf sie sich im März über die erste Hälfte ihrer Siegesprämie freuen. Auf die zweite Hälfte muss sie sich dann gemäss dem Bericht nochmals mehrere Monate gedulden, denn erst im Juni sollen ihr die restlichen 50'000 Euro ausgezahlt werden.

Am Hungertuch muss Lilly Becker, die mit ihrem Sohn Amadeus (15) in London wohnt, bis dahin allerdings bestimmt nicht nagen. Ihre Gage für die Teilnahme am Dschungelcamp-Abenteuer soll laut einem früheren Bericht der «Bild» 300'000 Euro betragen. Trotz des Geldregens hat Lilly Becker nicht vor, in Zukunft wieder in einem Reality-TV-Format teilzunehmen, wie sie am Montagmorgen in einem Video-Call mehr als deutlich machte: «Oh mein, Gott – einmal und nie wieder!»