«Ich bin nicht nur die Ex von...»

Auf einen Blick Lilly Becker gewinnt Dschungelcamp und beweist sich als normale Frau

Sie nutzte die Plattform, um zu zeigen, dass sie mehr kann

Die frisch gekrönte Dschungelkönigin Lilly Becker (48) meldet sich einen Tag nach ihrem Sieg per Video-Call aus ihrem Hotelzimmer in Australien. Die Ex-Frau von Boris Becker (57) wirkt ausgeschlafen, gelöst und glücklich – die Antworten sprudeln nur so aus ihr heraus. Dass sie sich die Krone holen konnte, ist eine grosse Genugtuung: «Endlich konnte ich beweisen, dass ich keine verwöhnte Göre, sondern eine ganz normale Frau bin», sagt sie. Und sie setzt noch einen drauf: «Ich zeigte, dass Lilly eine coole Tante ist!»

Die Frage, ob sie bereits Glückwünsche von ihrem Ex-Mann Boris Becker erhalten habe, sagt sie: «Ich habe mein Handy noch gar nicht angestellt, darum weiss ich es nicht.» Sie habe nicht vor, ihre Nachrichten zu checken und habe Wichtigeres vor. Ihr Sohn Amadeus Becker, der sie in Australien als einer der Ersten in den Arm geschlossen hat, feiert heute (10. Februar 2025) seinen 15. Geburtstag. «Es gibt Torte und Ballone, ich freue mich schon auf das Fest», sagt das stolze Mami.

Nie wieder Reality-Shows!

Mit dem Sieg in «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» hat Lilly Becker nicht gerechnet, weil sie wusste, dass in der Sendung alles passieren kann. «Ich glaube aber, dass ich die Krone verdient habe», sagt sie am Morgen nach dem grossen Erfolg. Schöner Nebeneffekt des Aufenthalts im Camp: Sie hat viereinhalb Kilo abgenommen.

Nach den wiederholten Grenzerfahrungen in der TV-Sendung könne sie nun nichts mehr aus der Bahn werfen, sagt Lilly Becker. «Wenn man das WC-Papier mit den Kandidaten teilen muss und es drei Tage hintereinander nur Reis ohne Salz gibt, schockt dich im echten Leben nichts mehr.» Weitere Auftritte in Reality-Shows schliesst sie kategorisch aus. «Oh mein, Gott – einmal und nie wieder!»

Reicher um eine Erfahrung und 400'000 Euro

Sie habe die Plattform Dschungelcamp gerne genutzt, um eine ihr wichtige Botschaft unter die Menschen zu bringen. Und die lautet: «Ich bin nicht nur die Ex-Frau von... ich kann was!» Aber nicht nur darum hat sich die Teilnahme für sie gelohnt. Schon im Vorfeld wurde publik, dass sie mit 300'000 Euro Gage die bestbezahlte Dschungel-Teilnehmerin war – mit ihrem Sieg kommen nun noch einmal 100'000 Euro obendrauf. Lilly Becker geht also insgesamt mit 400'000 Euro nach Hause. Was sie mit dem Batzen anstellt, weiss sie noch nicht. «Ich habe absolut keine Ahnung», sagt sie. Ein Grossteil des Geldes wird sie in ihr Leben, für Miete und Essen ausgeben. Ausserdem werde sie eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder in Afrika noch etwas mehr unterstützen.

Nicht der Erfolg, nicht das Geld, sondern die Umarmung ihres Sohnes Amadeus war für Lilly Becker das Schönste nach drei Wochen Dschungelcamp. Für sie ist klar: «Ich werde mich nie mehr so von ihm abkapseln und in eine Sendung gehen, wo ich nicht weiss, wie es ihm geht und ich seine Stimme nicht hören kann.»

Ihr abschliessendes Fazit zur Sendung fällt positiv aus: «Mein Name wurde in der Vergangenheit missbraucht, es wurde schlecht über mich geschrieben, und ich dachte, man hat mich nicht gern. Das hat mich tief verletzt. Mit dem Sieg habe ich das Gefühl, die Liebe der Menschen ist zurück, und das tut so gut!»