Thomas Gottschalk verschiebt sein Comeback aus gesundheitlichen Gründen. Der Entertainer sagt seine Moderation des «Goldenen Ochsensepp» am 9. Mai in München ab. «Vor dem Herbst stehe ich nicht auf der Bühne», erklärt der Deutsche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gottschalk sagt Preisverleihung ab wegen gesundheitlicher Probleme

Moderator leidet unter Brain Fog nach seiner Krebserkrankung seit November 2025

Veranstaltung verschoben: Statt Mai findet sie im September statt

Fynn Müller People-Redaktor

Thomas Gottschalk (75) muss sein Comeback verschieben. Eigentlich hätte der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator kommende Woche in München die erste Verleihung des Preises «Goldener Ochsensepp» moderiert. Daraus wird nichts: Die Gesundheit macht Gottschalk einen Strich durch die Rechnung.

In einer E-Mail an den «Spiegel» schreibt der Moderator: «Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen.» Hintergrund ist seine Krebserkrankung, die er Ende November 2025 öffentlich gemacht hatte. «Es gibt diesen sogenannten Brain Fog, den ich habe. Spätabends wird es schlimmer», sagte er in seiner letzten «Wetten, dass..?»-Folge im Dezember 2025, die er frühzeitig verlassen musste. Dieser Brain Fog sorge dafür, «dass man dummes Zeug redet», so Gottschalk.

Veranstaltung auf September verschoben

Danach hat sich Gottschalk für eine Weile zurückgezogen. Nun fällt sein geplantes Comeback bei der Preisverleihung in München ins Wasser. Weil Gottschalk absagt, wird gleich die ganze Sause verschoben. Holm Dressler, künstlerischer Leiter der Preisverleihung und langjähriger Weggefährte Gottschalks, erklärt gegenüber dem «Spiegel»: «Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt.»

Wie kurzfristig die Absage kam, zeigt die Website der Preisverleihung: Noch bis Mittwochvormittag wurde die Veranstaltung für den 9. Mai mit Gottschalk beworben. Gottschalks Entscheidung, sich vorerst zurückzuziehen, zeigt, wie ernst er seine Gesundheit nimmt. «Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht», betonte er in seiner E-Mail an das deutsche Magazin.