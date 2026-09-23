Darum gehts
- Jess Smith, die Baby-Sonne der Teletubbies, ist heute 30 Jahre alt
- Sie fand ihre Rolle lange peinlich, bestätigte sie aber 2015 öffentlich
- Die Serie lief von 1997 bis 2003, Smith postet heute auf Social Media
Wenn die Teletubbies auch zu deiner Kindheit gehört haben, hast du dich vielleicht schon einmal gefragt, was aus der herzigen Baby-Sonne geworden ist. Hinter dem strahlenden Baby verbirgt sich die Britin Jess Smith. Unterdessen ist sie 30 Jahre alt und selbst Mutter einer kleinen Tochter – fühlst du dich jetzt alt?
Heute teilt Smith auf Social Media kleine Einblicke in ihr Leben und das ihrer bald dreijährigen Tochter Poppy. Bereits als diese Anfang 2024 geboren wurde, postete sie im Anschluss ein Foto, auf dem die Hand ihres Babys ihren Finger hielt. Ihre Follower gratulierten ihr mit Glückwünschen und freuten sich für sie. Gleichzeitig konnten sie kaum glauben, wie viel Zeit bereits vergangen ist.
Ihre Rolle als Baby-Sonne war ihr peinlich
Von 1997 bis 2003 konnte man Jess Smith bei den Teletubbies sehen. Der Auftritt blieb danach für viele Jahre ihr grosses Geheimnis. Erst im Jahr 2015 bestätigte sie, dass sie es war. In einem Interview verriet sie, dass es ihr davor peinlich gewesen sei.
«Früher habe ich es verheimlicht, aber nach viel Zuspruch von meinen Studienfreunden habe ich den Mut gefunden, es öffentlich zuzugeben. Ich bin die Sonne aus den Teletubbies. Alle sagen, sie sehen eine Ähnlichkeit zwischen meinem heutigen Gesicht und meinem Babygesicht. Ich habe immer noch ein Babygesicht. Ich habe mich auch nicht gross verändert», gab Jess zu.
Dieser Artikel erschien zuerst auf zena.blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.