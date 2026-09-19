Frankie Muniz lässt tief blicken. Der «Malcolm mittendrin»-Star steckt mitten in einer schweren Lebenskrise. Auf Instagram findet er selten offene Worte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankie Muniz (40) spricht offen über schwere Zeiten nach Ehe-Aus Juli 2026

Er beschreibt die letzten sechs Wochen als «Alptraum», will sich bessern

Sechs Jahre verheiratet, Sohn geboren 2021, viele unterstützende Kommentare

Fynn Müller People-Redaktor

Im Juli dieses Jahres machte Schauspieler Frankie Muniz (40) sein Ehe-Aus öffentlich. Sechs Jahre war er mit Paige Price (33) verheiratet, im März 2021 kam ihr Sohn zur Welt. Die Beziehung fühlte sich «als tiefe Freundschaft» an, sagte er damals. Nach aussen wirkte alles friedlich. Jetzt zeigt sich: In Wirklichkeit ging es dem ehemaligen Kinderstar nicht gut.

Muniz spricht so persönlich wie selten. «Die letzten sechs Wochen meines Lebens waren ein Albtraum, aus dem ich am liebsten aufwachen würde», schreibt er zu einem Instagram-Bild, das ihn mit ernster Miene zeigt. «Alles fühlte sich schwer und unklar an – und zugleich so, als würde alles auseinanderfallen. Niemandem würde ich eine solche Zeit wünschen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Muniz habe gelesen, dass oft erst der absolute Tiefpunkt einen wachrüttle. Er erzwinge die Veränderungen, die man ohnehin hätte vornehmen müssen, «damit man das bestmögliche Leben führen kann». Der Schauspieler wisse nun, wo er ansetzen müsse, «wenn ich eine bessere Version meiner selbst werden will. Nicht die aufpolierte Version, die ich der Welt zeige, sondern die echte.»

Viel Liebe in den Kommentaren

Sein Blick richtet sich nach vorn: «Ich glaube, dass ich in fünf Jahren auf genau diesen Tiefpunkt zurückblicken und dankbar dafür sein werde.» Und an seine Fans gerichtet: «Das ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist der Moment, in dem ich mich an die Arbeit mache – an die unbequeme, wenig glamouröse, aber notwendige Arbeit.»

Der Zuspruch lässt nicht auf sich warten. In der Kommentarspalte machen ihm Fans und Promis Mut. «Halte durch», schreibt Crystal Harris (40), die Witwe von Hugh Hefner. Ein anderer meint: «Das Gute an einem solchen Tiefpunkt ist es, dass es nur noch bergauf geht.»