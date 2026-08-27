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Zehn Jahre nach dem Hit
Das wurde aus dem «Baby Shark»-Kinderstar

Rund zehn Jahre nach dem viralen «Baby Shark»-Hit meldet sich der Junge aus dem berühmten Video zurück. Was er jetzt macht, das erfährst du in diesem Video.
Publiziert: vor 28 Minuten
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