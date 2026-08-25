DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Thailand: Touristin uriniert in Beachwear-Laden auf Phuket
Mitten in Laden gepinkelt
Schon wieder sorgt eine Thailand-Touristin für Empörung
Das Benehmen vieler Touristen im Ausland wirft oftmals Fragen auf. So auch diese Szene in Phuket.
Publiziert: vor 51 Minuten
Teilen
Kommentieren
Mehr Videos zu Thailands Touristen-Problemen
1:07
Rumgeknutsche im Meer
Russische Touristen sorgen in Thailand für Ärger
0:57
Obszönität auf Phuket
Touristinnen ziehen in Tuk-Tuk blank
1:05
Wegen einer Lappalie
Thailand-Tourist wird von Einheimischen verprügelt
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen