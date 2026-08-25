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Mitten in Laden gepinkelt
Schon wieder sorgt eine Thailand-Touristin für Empörung

Das Benehmen vieler Touristen im Ausland wirft oftmals Fragen auf. So auch diese Szene in Phuket.
Publiziert: vor 51 Minuten
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