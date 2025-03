So wird Basel im Mai zur ESC-Festhütte

Was läuft in Basel Mitte Mai?

Am 13., 15. und 17. Mai 2025 werden die ESC-Liveshows in die ganze Welt übertragen. Doch auch ausserhalb der St. Jakobshalle ist für viel Unterhaltung gesorgt. Was das genau bedeutet, verrät die Stadt Basel heute ab 10 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Messe Basel. Mit dabei sind Conradin Cramer, Regierungspräsident Basel-Stadt, Beat Läuchli, Head of Project ESC Basel, Lorenz Schibler, Head of City Venues ESC Basel, und Diana Segantini, Head of Public Value ESC Basel.