Hätte Zoë Më mit diesem Lied die 0 Punkte vermieden?

Zoë Më tritt am 16. Juli beim Gurtenfestival auf

Vor über einem Monat holte Zoë Më (24) am ESC in Basel den zehnten Platz, in der Jurywertung wurde sie sogar Zweite. Nun will die Musikerin aus Freiburg mit «Million de mois» an ihrem Erfolg anknüpfen. Der Song entstand im selben Rahmen wie ihr Eurovisions-Titel «Voyage» und wirkt ähnlich theatralisch. Wäre Zoë Më damit der Null-Punkte-Schock des Publikums vom diesjährigen Wettbewerb erspart geblieben?

«Für mich stand nie zur Frage, mit diesem Lied zum ESC zu gehen», sagt Zoë Më zu Blick. Geschrieben hat sie den Song im Songwriting-Camp der Suisa im Jahr 2024. Also ein Jahr, nachdem «Voyage» entstanden ist. Mitgeschrieben haben dabei die Norwegerin Elsie Bay (29), die den diesjährigen zypriotischen Beitrag mitkomponierte, und der Belgier Jeroen Swinnen, der auch am Schweizer ESC-Song von 2020 beteiligt war, «Répondez-moi» von Gjon's Tears (27).

Zoë Më verarbeitet Tod eines geliebten Menschen

«Ich betrat dieses Studio schon mit der Einstellung, dass ich keinen ESC-Song schreiben muss. Für mich war es klar, dass ich mit ‹Voyage› antreten will», erzählt Zoë Më. «Auch weil ich das persönliche Thema des Songs nicht in Hunderten Interviews ausbreiten wollte.»

Der Grund dafür ist ein emotionaler: Zoë Më verarbeitet im Titel den Tod einer ihr nahestehenden Person. «Die Idee entstand spontan. Ich merkte, dass ich das Thema aus meinem Kopf kriegen muss.» Entstanden ist ein Titel über Verlust und Orte des Trosts. An Festivals, an denen sie den Titel bereits spielte, «rückten alle etwas zusammen. Diese traurigen Momente haben schliesslich schon viele erlebt. Sie verbinden», sagt Më.

Kurze Nächte nach dem ESC

Nach dem ESC war für Zoë Më keine Zeit für Pause: «In der Woche danach war ich jeden Tag bis um 2 Uhr früh wach, um Arrangements für meine Streicher zu schreiben.» Für die Open-Air-Saison befindet sich in ihrer sechsköpfigen Band neben einem Cello neu auch eine Geige. «Am liebsten hätte ich ein ganzes Orchester dabei, aber dafür fehlt mir das Budget», sagt Zoë Më.

Die neue Geige führt Zoë Më auch auf ihre Erfahrung am ESC zurück. «Ich habe dort gelernt, wie mutig ich bin», sagt sie. Beispielsweise habe sie kurz vor der ersten Generalprobe noch die Lichter ihres Auftritts verändert. «Ich hatte es im Gefühl, dass es so nicht passt, wie es war. Und liess es ändern, ohne vor der Generalprobe das Ergebnis zu sehen. Im Nachhinein finde ich das schon mutig.»

Ihr nächster Live-Termin ist am 16. Juli, dann ist die Freiburgerin am Gurtenfestival zu sehen. Ein grosser Traum, der sich erfüllt. «Dort entschied ich, Musikerin zu werden. Jetzt schliesst sich ein Kreis.»