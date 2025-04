1/13 Noch gähnende Leere: Hier wird ab sofort die Bühne des Eurovision Song Contests 2025 aufgebaut. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Eurovision Song Contest Vorbereitungen in Basel beginnen mit Aufbau der Infrastruktur

St. Jakobshalle wird umfassend umgestaltet, benachbarte Areale werden miteinbezogen

1'200 Journalisten erwartet, 30'000 Teilnehmer beim Public-Viewing im St. Jakob-Park Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Weniger als 35 Tage sind es, bis der Eurovision Song Contest in der Basler St. Jakobshalle steigt. Um die Mega-Produktion zu bewältigen, wird früh aufgebaut. Seitdem das Springreitturnier Longines CHI Classics Basel am Sonntagabend zu Ende ging und abgebaut wurde, steht nun alles im Zeichen des grössten Musikwettbewerbs der Welt.

«Am Montag wurde damit begonnen, rund um die St. Jakobshalle den Zaun aufzubauen», erklärt Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025, gegenüber Blick. «Seit heute wird nun die Halle mit dem ersten Material beladen.»

Noch ist die St. Jakobshalle leer

Das zeigt sich auch bei einem ersten Besuch vor Ort. Material wird vorgefahren und in die Halle gebracht. Von der grossen, von Florian Wieder (57) gestalteten Bühne, ist allerdings in der Halle noch nichts zu sehen. Dort herrscht (noch) gähnende Leere. Die Aufbauarbeiten in der St. Jakobshalle dauern rund zwei Wochen, dann wird mit den ersten Proben begonnen. Anfang Mai treffen dann die Delegationen in Basel ein, um den grossen Auftritt zu üben.

Der Eurovision Song Contest nimmt auch das Gebiet um die St. Jakobshalle in Beschlag. Die Anwohner wurden bereits über die Absperrzone informiert, davon betroffen sind auch das Parkhaus und die Parkbuchten. Diese werden gemäss Informationen der Stadt Basel unter anderem für Materialumschlag, TV-Übertragungswagen und als Lager genutzt. Selbst das Hallenbad ist aktuell geschlossen. «In der St. Jakobshalle wird jede verfügbare Fläche für den ESC gebraucht, so auch das Hallenbad», schreiben die Behörden.

Eishalle wird zum Medienzentrum

Ab dem 18. April ist auch die benachbarte St. Jakob-Arena geschlossen. Die Eishalle fungiert als Medienzentrum für die 1200 erwarteten Journalisten aus dem In- und Ausland. Am 17. Mai steigt zudem im St. Jakob-Park das grösste ESC-Public-Viewing der Schweiz mit über 30'000 Teilnehmern.

Die ESC-Halbfinale finden am 13. und 15. Mai statt, das ESC-Finale schliesslich am 17. Mai. Der Abbau der ESC-Infrastruktur soll danach am 28. Mai 2025 abgeschlossen sein.