Heute ab 18 Uhr gibts wieder Tickets fürs Joggeli

Eigentlich war das Public Viewing des grossen ESC-Finales im St. Jakob-Park schon im Januar ausverkauft. Nun gibt die Stadt Basel einen weiteren Verkauf für Tickets für den Anlass am 17. Mai 2025 bekannt.

«Heute, am 8. April, um 18:00 Uhr startet der Verkauf der letzten Tickets über Ticketcorner. Es sind noch Plätze in allen Kategorien verfügbar – inklusive Kontingente für Menschen im Rollstuhl sowie deren Begleitpersonen», so der Kanton Basel-Stadt in der Medienmitteilung. Eine Vorregistrierung für den «Arena plus»-Verkauf braucht es nicht, lediglich ein Ticketcorner-Konto.

Luca Hänni und Kate Ryan dabei

Auch neue Namen fürs Line-Up wurden angekündigt. Neben den bereits angekündigten Acts DJ Antoine (49), Baby Lasagna (29) und Anna Rossinelli (37) sind neu auch Luca Hänni (30) und die Belgierin Kate Ryan (44) auf der Bühne zu sehen. Ryan nahm 2006 am ESC mit dem Title «Je t'adore» teil und erlangte mit ihrem eigentlich 2002 veröffentlichen Milène-Farmer-Cover «Désenchantée» kürzlich wieder Aufmerksamkeit.