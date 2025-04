Abor & Tynna treten am Freitagabend an der Energy Star Night im Zürcher Hallenstadion auf. Für sie ist es der grösste Auftritt ihrer Karriere überhaupt – bis sie im Mai am Eurovision Song Contest vor ein Millionenpublikum treten.

Österreichisches Geschwister-Duo mit ungarisch-rumänischen Wurzeln und klassischer Musikausbildung

Eigentlich sind sie aus Wien, doch weil Fans und ihre Plattenfirma sie ermutigten, sich bei Stefan Raabs (58) Suche nach den deutschen ESC-Vertretern anzumelden, singen sie jetzt am 17. Mai 2025 am Eurovision Song Contest in Basel für Deutschland. Abor (26) & Tynna (24) haben sich mit ihrem Elektropop-Titel «Baller» bei «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland» gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

«Wir haben uns bei der Bewerbung nicht viel gedacht», sagt Tynna (bürgerlich Tünde Bornemisza) im Gespräch mit Blick. «Wir kannten auch Stefan Raab nur vom Namen her. Seine Shows haben wir nicht geschaut, wir sind ohne Fernseher aufgewachsen», ergänzt Abor (Attila Bornemisza). Jetzt steht der deutsche TV-Star, der Lena Meyer-Landrut (33, «Satellite») 2010 zum ESC-Sieg verhalf, dem österreichischen Duo beratend zur Seite. «Wir sind regelmässig im Austausch, und er bringt viele kreative Ideen ein. Auch in Basel wird er auf jeden Fall dabei sein», sagt Tynna.

Ihr Vater spielt bei den Wiener Philharmonikern

Das Geschwister-Duo hat Wurzeln in Ungarn und Rumänien. Ihr Vater, der Cellist Csaba Bornemisza (58), spielt seit 1993 bei den Wiener Philharmonikern. Da erstaunt es nicht, dass Abor Cello-, Tynna Querflöten- und ihre jüngere Schwester Geigenunterricht bekommen haben. «Und als Abor für seine Musik nach einer Sängerin gesucht hat, war ich halt da», sagt Tynna mit einem Lachen. «Ich musste nicht lange suchen, und es hat schnell gepasst. Wir mögen ähnliche Musik», ergänzt er.

Abor studiert Maschinenbau, Tynna Psychologie. Doch diese Ausbildungen liegen aktuell auf Eis, der Fokus liegt auf der Musik. Im Februar hat das Duo, das vergangenes Jahr auch als Vorband der deutschen Künstlerin Nina Chuba (26) unterwegs war, mit «Bittersüss» sein erstes Album herausgebracht. Tynna: «Mir waren die Texte sehr wichtig. Ich bin ein Sprachfreak und wollte mich nicht nur am Deutschen bedienen.» Spannend: Im ESC-Beitrag «Baller» kommt auch das Wort «Trottoir» vor: «Tatsächlich nicht, weil ich es aus dem Französischen kannte, sondern weil ich wusste, dass man in der Schweiz den Gehsteig so nennt.»

Grösster bisheriger Auftritt an Energy Star Night

Seit ihrer ESC-Qualifikation spüren Abor & Tynna aus Deutschland auch Gegenwind. Während der Titel im Ausland vielerorts gefeiert wird, scheinen die Deutschen skeptischer. «Die Meinungen sind auf jeden Fall gespalten. Aber ich habe auch gehört, dass das schon in den Vorjahren der Fall war», so Tynna. Kritisiert wurde auch ihre gesangliche Leistung. «Ich war im Finale des Vorentscheids tatsächlich angeschlagen», sagt sie. Gutes Omen: Auf Spotify platzierte sich der Titel in den «Global Viral Top 50» Anfang März auf dem ersten Platz. Heisst: Der Titel wurde damals weltweit am meisten mit anderen geteilt.

Ein erstes Stelldichein für die bereits fürs Finale gesetzten deutschen Vertreter gibts heute Abend im Hallenstadion Zürich. Sie stehen mit der Schweizer ESC-Vertreterin Zoë Më (24) an der Energy Star Night vor 13'000 Menschen auf der Bühne. «Heftig, vor so vielen Leuten sind wir noch nie aufgetreten!», so Attila. Danach folgen Auftritte in Amsterdam und Madrid, bevor es dann zum ESC nach Basel geht. Wie ihr Auftritt aussehen wird? «Definitiv anders als im Vorentscheid. Mehr können wir nicht sagen», so Tynna. Ihr Ziel dort? «Unseren besten Auftritt überhaupt abzuliefern. Und natürlich eine Top-Platzierung.»

Abor & Tynna treten am 12. Oktober 2025 im Komplex 457 in Zürich auf. Tickets gibts bei Ticketcorner.