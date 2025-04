2021 holte Gjon's Tears mit dem Titel «Tout l'univers» am Eurovision Song Contest in Rotterdam den dritten Platz und damit das beste Schweizer Resultat seit 1993. Nun erobert der Romand die grosse Musical-Bühne.

1/7 Gjon's Tears wird Musical-Star. Das Bild zeigt ihn bei einem Auftritt Ende 2023 in Amsterdam. Foto: IMAGO/ANP

Darum gehts ESC-Star Gjon's Tears wird Hauptdarsteller im Musical «La Légende de Monte-Cristo»

Gjon's Tears komponiert Musik und nimmt Tanz- und Fechtunterricht für die Rolle

Über 80 Vorstellungen geplant, Start im Januar 2026 in Paris Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

ESC-Star auf neuen Wegen! Der Drittplatzierte vom Eurovision Song Contest 2021, Gjon's Tears (26), wird bald auf der Musical-Bühne zu sehen sein. Er ist Teil der Produktion «La Légende de Monte-Cristo», die ihn 2026 während zehn Monaten nach Frankreich, Belgien und in die Schweiz nach Genf bringen wird.

«Das wird eine riesige Sache. Ich freue mich, für eine Zeit wieder zurück in Frankreich zu sein und auch wieder eine Zeit in Paris zu leben», sagt der Musiker gegenüber Blick. Er verdankt seine Bekanntheit auch der französischen Version von «The Voice» und lebte nach seinem ESC-Erfolg kurzzeitig in der französischen Hauptstadt. Heute wohnt Gjon Muharremaj, wie Gjon's Tears mit bürgerlichem Namen heisst, am Genfersee.

Mehr als 80 Vorstellungen geplant

In der Produktion wird Gjons Tears, der letzten Winter in London acht Musicals gesehen hat, in die Hauptrolle des Grafs von Monté-Christo schlüpfen. Gleichzeitig komponierte er auch ein Teil der Musik des Stücks. «Ich werde mit dem Rest des Kreativ-Teams das Konzept der Produktion mitbestimmen und dabei auch Musik komponieren. Ich darf meine Meinung überall einbringen», so Gjon's Tears. Choreografiert wird das Stück von Nicolas Huchard (37), der bereits mit Grössen wie Lady Gaga (39), Madonna (66) und Katy Perry (40) zusammengearbeitet hat.

Das Projekt klingt vielversprechend: Geplant sind mehr als 80 Vorstellungen, gestartet wird im Januar 2026 mit zehn Terminen im Dôme in Paris. Am 14. Juni 2026 wird die Produktion auch in der Arena Genf gastieren. Gjon's Tears grösste Herausforderung? «Einerseits das Schauspielern, weil ich da hohe Erwartungen an mich selbst habe. Aber auch die Choreografien. Ich werde nicht nur Tanz-, sondern auch Fecht-Lektionen nehmen. Das wird aufregend, aber auch etwas verrückt.»

Gjon's Tears wird am ESC 2025 in Basel sein

Ob Gjon's Tears mit der neuen Verpflichtung auch Zeit hat, den hiesigen ESC im Mai zu geniessen? «Da der ESC in Basel ist, ist es schwer, da nicht vorbeizuschauen», verrät er. Inwiefern er involviert ist, will er aber noch nicht sagen. «Ich werde sicher da sein. Ich weiss aber noch nicht, ob als Zuschauer oder doch auf der Bühne.»

2:05 Fast-Sensation für die Schweiz: Gjon's Tears holt den 3. Rang am Eurovision Song Contest