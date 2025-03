Gjon's Tears, der ESC-Drittplatzierte von 2021, unterstützt Zoë Më, die Schweizer Vertreterin für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Beide Künstler stammen aus Freiburg und haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Gustav-Academy.

1/7 Zoë Më vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Foto: SRF/Maurice Haas

2021 führte er die Schweiz zum ersten Mal seit 1993 wieder aufs Podest des Eurovision Song Contest: Gjon’s Tears (26) erreichte damals mit dem Titel «Tout l'univers» den dritten Platz. Sie will es ihm dieses Jahr gleich tun: Zoë Më vertritt die Schweiz am Heim-ESC in Basel und stellt am kommenden Montag im Leutschenbach ihren Titel vor. Spannend: Die beiden verbindet nicht nur ihr Heimatkanton Freiburg, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit.

Beide waren in der Talentschmiede von Musiker Gustav (49), der Academy La Gustav. «Das war 2018. Ich hatte von Anfang an eine wirklich starke Verbindung zu ihr, weil sie genau wie ich die Sensibilität in ihrer Musik betont», erzählt Gjon’s Tears gegenüber Blick. «Wir harmonieren wirklich gut miteinander. Ich mag sie sowohl als Künstlerin als auch privat.» Gemeinsam lernten sie, was es heisst, auf grossen Bühnen zu stehen, und nahmen sogar Musik in den legendären Abbey Road Studios in London auf.

Gjon’s Tears rechnet mit einer Ballade

Punkten kann Zoë Më sowohl mit ihrer Bilingualität als auch mit ihrem Gesangstalent. «Ihre Stimme ist sanft und schön, ähnlich wie die der britischen Sängerin Birdy. Und ich mag es wirklich, dass sie ihre Geschichten auf Französisch und Deutsch erzählt.»

Den Song, den Zoë Më am Montag im Leutschenbach präsentieren wird, hat Gjon’s Tears noch nicht gehört. Eine Vorstellung, was kommen könnte, hat er aber: «Ich denke, dass sie mit einer Ballade zum ESC fährt. Mit einem Lied, das einen Teil ihres Lebens auf Französisch und Deutsch erzählt. Das wird sehr emotional, da bin ich sicher.»

Auch ein Sieg liegt drin

Gjon’s Tears kann sich auch vorstellen, dass Zoë Më den ESC-Titel in Basel verteidigt. «Sie hat das Zeug zum Sieg. Das Niveau der Lieder in diesem Jahr ist meiner Meinung nach nicht so hoch. Deshalb hat sie noch höhere Chancen, zu glänzen und – falls es mit dem Triumph nicht klappt – mindestens unter die besten fünf zu kommen», so der «Tout l'univers»-Sänger. «Mit ihren Emotionen wird sie das Publikum zu Tränen rühren. Ich freue mich, dass sie die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.»

Zu guter Letzt gibt Gjon’s Tears seiner Wegbegleiterin noch einen Tipp auf den Weg: «Geniesse es! Jeden einzelnen Moment.»

Zoë Më wird ihren ESC-Titel am Montag um 10 Uhr vorstellen. Blick tickert auf Blick.ch live.