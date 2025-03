Es ist offiziell: Zoë Më wird die Schweiz am 17. Mai am ESC in Basel vertreten. Doch wer ist die 24-jährige Sängerin aus Freiburg? Und was ist ihre Verbindung zur Austragungsstadt?

Zoë Më – in diese fünf Buchstaben setzt die Schweiz dieses Jahr all ihre Hoffnung für den ESC. Die 24-jährige Freiburgerin bringt mit ihren 1,80 Metern nicht nur eine starke Bühnenpräsenz, sondern überzeugt auch mit ihrer Stimme – und ihrer Zweisprachigkeit.

Geboren wurde Zoë Më allerdings nicht in Freiburg, sondern in Basel, ausgerechnet dem Ort, an dem sie am 17. Mai nun die Schweiz vertreten darf. «Ich stamme aus Basel, meine Grosseltern leben hier. Das ist ein ‹Full-Circle-Moment›, wie er im Bilderbuch steht», sagt die junge Sängerin gegenüber SRF.

Vom Songwriting-Camp auf die ESC-Bühne

Als Repräsentantin des Gastgeberlandes muss sich Zoë Më auch nicht mehr gegen Konkurrenz in den Halbfinal-Shows durchsetzen – sie hat ihren Platz im Finale sicher. «Die Schweiz am ESC zu vertreten, wenn sie Gastgeberin des grössten Musikevents der Welt ist, ist eine riesige Ehre und irgendwie surreal», sagt sie weiter. In der Vergangenheit nahm sie bereits mehrfach am ESC-Songwriting-Camp teil.

Sie zeichnet sich durch Zweisprachigkeit aus

Mit ihrem Beitrag «Lied ohne Ende» bei der SRF3 Best Talent Session zeigt die ausgebildete Lehrerin, was die Schweiz ausmacht: die Mehrsprachigkeit. Denn Zoë Më singt den Song – wie viele ihrer Lieder auch – auf Deutsch und Französisch. Beide Sprachen beherrscht sie fliessend, sie lebte lange in Deutschland, bevor ihre Familie 2009 in die Westschweiz zog.

Seit sie zehn Jahre alt ist, begeistert sich die Gewinnerin des Titels SRF 3 Best Talent von 2024 für die Musik. Sogar am Montreux Jazz Festival und dem Luzern live trat sie schon auf. Für die Sängerin Joya Marleen (22) eröffnete sie die ausverkaufte Clubtour.

Über den Musikstil von Zoë Anina Kressler, wie Zoë Më eigentlich heisst, sagte das SRF einst: «Die Musikerin macht bittersüssen Poesie-Pop. Hier trifft Melancholie auf die Leichtigkeit des Sommers.» Mit ihrem Musikstil und ihren Texten kratze sie am Röstigraben, also dem kulturellen Graben zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz. Unter dem Pseudonym Rue More verbucht sie ausserdem schon jetzt Millionen von Streams. Das dürfte nun bald auch für Zoë Më der Fall sein.

Das Lied, mit dem Zoë Më die Schweiz am Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertitt, wird am Montag, 10. März 2025, 10 Uhr, vorgestellt.