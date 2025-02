Schweden greift nach dem ESC-Rekord

Siegen am ESC in Basel wieder die Schweden? Wenn man den Wettbüros glaubt, dann ja. Grund dafür dürfte ein ehemaliger ESC-Gewinner sein.

1/8 Fährt ESC-Gewinner Måns Zelmerlöw für die Schweden erneut zum Eurovision Song Contest? Die Chancen stehen gut. Foto: STINA STJERNKVIST

Auf einen Blick Schweden hat laut Buchmachern beste Chancen auf den ESC-Sieg in Basel

Måns Zelmerlöw will mit «Revolution» erneut für Schweden antreten

Schwedisches Vorentscheidsfinale am 8. März vor 30'000 Zuschauern in Stockholm Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Wer gewinnt am 17. Mai 2025 den Eurovision Song Contest in Basel? Während in den Teilnehmerländern die Vorentscheide stattfinden und aktuell rund die Hälfte aller Songs feststehen, wird schon fleissig gewettet. Laut den Buchmachern haben aktuell die Schweden die besten Chancen auf den Sieg, obwohl sie ihren Act noch gar nicht ausgewählt haben.

Trotzdem dürfte ein Name den Hype um die Schweden befeuern: Måns Zelmerlöw (38). Der Sänger gewann mit dem Titel «Heroes» im Jahr 2015 sowohl den schwedischen Vorentscheid Melodifestivalen und später auch den Eurovision Song Contest in Wien. Heuer will er mit dem Pop-Track «Revolution» diese Erfolge noch einmal feiern. Und präsentierte am Wochenende im Halbfinale des schwedischen Vorentscheids einen perfekt durchinszenierten Beitrag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Erneuter Sieg würde Schweden ESC-Rekord bringen

Die Darbietung überzeugt vor allem visuell – in den Wettquoten wird dem ehemaligen ESC-Sieger für den schwedischen Vorentscheid eine Gewinnchance von 58 Prozent zugerechnet. Danach folgt mit 10 Prozent der Rockmusiker Greczula (32). Und: Die Schweden wissen, wie Erfolg beim ESC geht. Zuletzt gewann 2023 Loreen (41) den ESC für die Schweden. Sie wurde nicht nur die erste Frau, die den grössten Musikwettbewerb zwei Mal gewann (2012 mit «Euphoria», 2023 mit «Tattoo»), sie egalisierte für die Schweden den bisherigen Landesrekord von Irland. Beide Nationen haben den ESC sieben Mal für sich entschieden. Mit einem erneuten Sieg könnten die Schweden also die Iren hinter sich lassen.

Måns Zelmerlöw findet seinen diesjährigen Song «Revolution» besser als sein ESC-Siegertitel von 2015, «Heroes»: «Der Titel ist direkt, gross, mit viel Tempo. Eine Hymne», sagte er im Dezember zur ESC-Fanseite «Wiwibloggs». «Der Song geht um den Kampf für unsere Welt. Dass jeder einen Beitrag leisten kann und jedes bisschen dazu beiträgt, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.»

Finale vor 30'000 Menschen

Ob Måns Zelmerlöw sich tatsächlich für den ESC in Basel qualifiziert, wird sich am 8. März 2025 zeigen. Dann steigt vor rund 30'000 Live-Zuschauern das Finale des schwedischen Vorentscheids in der Strawberry Arena, einem Fussballstadion im Stockholmer Stadtteil Solna. In den Wettquoten für den ESC liegen die Schweden aktuell mit 20 Prozent Gewinnchance vor Frankreich und Finnland. Die Schweiz veröffentlicht ihren Beitrag am 10. März 2025.